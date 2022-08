Festivalul borșului lipovenesc a revenit la Jurilovca, după doi ani de pauză. Zeci de mii de turiști, prezenți în Delta Dunării, în acest weekend

Borșul lipovenesc a fost atât de apreciat încât s-a stat la coadă pentru o porție, scrie tvr.ro. A fost făcut în 60 de ceaune și s-au folosit zece tone de pește, pescarii din Delta respectând cu strictețe rețete lipovenești. Storceagul a fost alt preparat specific Deltei, apreciat de turiști. Turiștii s-au putut bucura și de pește fript sau chiar fructe de mare.

”Vin oameni din țară, din străinătate, cu mult înainte”, a spus Corina Davidov de la Asociația Delta Dunării

”Ne aflăm la a 10 a ediție. De la an la an un plus. Face bine publicității în zona noastră”, a transmis și Eugen Ion, primarul din Jurilovca.

Festivalul Borșului lipovenesc promovează atât preparatele culinare din pește, cât și tradițiile. Așa că, la festival au venit artiști care au cântat și au dansat pe ritmuri lipovenești, dobrogene sau tătărești.

40 de mii de turiști au fost prezenți Delta Dunării la acest sfârșit de săptămână.

Cum se prepară borșul de pește lipovenesc

Ingrediente

- cartofi

- ceapă

- ardei gras

- ardei iute

- roșii

- leuștean

- sare

- ulei

- oțet

- pește (crap, știucă, caras, plătică)

Mod de preparare

Începeți cu legumele. Acestea se taie mărunt, se adaugă într-o oală cu apă și se lasă la fiert. Când cartofii sunt aproape gata, se adaugă sare după gust și peștele. Când compoziția începe să fiarbă, nu se mai amestecă, ci se înlătură spuma, potrivit spynews.ro. După 20-25 de minute, se adaugă roșiile tăiate cubulețe. Ulterior, borșul se acrește cu oțet și se pune leușteanul. În această etapă, borșul se acoperă cu un capac timp de 15 minute.

