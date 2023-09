Fermierii români cer prelungirea măsurilor restrictive asupra importurilor de cereale din Ucraina

După ce ministrul Agriculturii Florin Barbu a afirmat că măsurile restrictive asupra importurilor de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pieței de cereale din România, mai mult, că acestea ar trebui prelungite până la finalul anului, fermierii români reacționează și cer și această prelungire, care ar expira pe 15 septembrie.

"Apropierea termenului de expirare a măsurilor de tranzitare cu produse agricole din Ucraina (15 septembrie 2023) şi a faptului că în tot acest timp în care nu a fost respectată în totalitate interdicţia de import local în statele est-europene, ne poziţionează într-o situaţie de incertitudine care afectează major competitivitatea fermierilor din această regiune", avertizează fermierii, într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, scrie Agerpres.

Astfel, reprezentanţii Clubului Fermierilor Români solicită implementarea unor propuneri care să contribuie la revitalizarea sectorului şi creşterea competitivităţii fermelor româneşti.



Prima propunere face referire la ”asumarea de către Guvernul României a deciziei de prelungire unilaterală a interdicţiei - după 15.09.2023 - de import al cerealelor şi oleaginoaselor ucrainene pe întreaga durată a războiului, precum şi realizarea unor măsuri care să vizeze respectarea condiţiilor de tranzit, prin susţinerea unor controale riguroase".



Totodată, fermierii solicită susţinerea alocării din bugetul european a unor despăgubiri de cel puţin 30 euro/tonă a producătorilor români pentru compensarea creşterii tarifelor de transport, din cauza impactului importurilor şi presiunii tranzitului de cereale ucrainene pe teritoriul ţării noastre.



Pe de altă parte, fermierii români propun ”realizarea demersurilor necesare pentru implementarea urgentă a proiectului Credit Agricol, demers care poate contribui la susţinerea stabilităţii financiare a fermierilor români, în principal legat de facturile scadente în această toamnă, respectiv posibilitatea oferirii unor noi speranţe de continuare a activităţii economice a antreprenorilor din domeniu”.

Pe lista de propuneri se mai află: creşterea valorii creditelor pentru capitalul de lucru şi a nivelului valorii maxime a împrumuturilor la nivel de beneficiar în cazul programelor Rural Invest şi Agro IMM Invest, precum şi operaţionalizarea schemei de garantare a certificatelor de depozit şi circulaţiei acestora - asigurarea condiţiilor pentru garantarea certificatelor de depozit emise de depozitării licenţiaţi de minister, în scopul includerii acestora în circuitul economic şi bancar.



"În contextul acestor probleme semnificative cu care se confruntă ţara noastră, vă rugăm respectuos să luaţi în considerare posibilitatea de a solicita Comisiei Europene compensaţii adecvate care să îmbunătăţească situaţia disperată a fermierilor români care se află în prag de faliment pentru a menţine stabilitatea pieţei şi a gestiona războiul din Ucraina şi provocările aduse de schimbările climatice", se precizează în document.



De asemenea, fermierii propun susţinerea demersurilor politico-diplomatice pentru alocarea unui buget european în vederea dezvoltării infrastructurii portuare şi rutiere în România, pe fondul continuării tranzitului cerealelor şi oleaginoaselor ucrainene.



”Clubul Fermierilor Români este solidar celorlalte asociaţii - Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) şi Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) - în ce priveşte propunerile de măsuri privind interzicerea importurilor din Ucraina şi asigurarea stabilităţii financiare a fermelor din România”, se mai spune în document.

România, pierderi de peste 3 milioane de euro

Conform sursei citate, România a pierdut peste 3 miliarde euro doar în cazul valorificării cerealelor anului agricol 2022, la care se adaugă și pierderi preliminar estimate de peste 1,3 miliarde euro asociate, până în prezent, anului 2023 - din cauza perturbării pieţei regionale a cerealelor, creşterea semnificativă a costurilor logistice, prin acordarea facilităţilor de export, prioritate logistică, renunţarea la controalele sanitar-veterinare şi taxe vamale pentru cerealele din Ucraina.

Totodată, în opinia fermierilor români, țara noastră va deveni necompetitivă, majoritatea fermierilor români având de suferit din cauza producţiilor mai mari din Ucraina şi a preţurilor mai scăzute cu aproximativ 50%, în contextul în care exporturile Ucrainei continuă să crească rapid ajungând, în acest an, la 16 milioane de tone de grâu şi 22 milioane de tone de porumb.



În acest context, ridicarea restricţiei de export a Ucrainei, programată pentru 15 septembrie, în cele 5 ţări pe care le tranzitează în prezent, sub interdicţia de a realiza activităţi comerciale cu anumite produse şi care oricum nu este în totalitate respectată, are şi va avea un impact negativ asupra competitivităţii fermierilor români şi asupra economiei noastre în ansamblu.

Citește și: Ajutor pentru fermierii afectați de importurile ucrainene. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, anunță un sprijin de "2 lei/litru pentru 50% din motorina folosită în 2022"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News