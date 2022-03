Femeile care locuiesc SINGURE sunt mai fericite STUDIU

Ne-am obișnuit să auzim că maternitatea face parte din codul nostru genetic, iar cei mici sunt cheile paradisului, ne fac fericite și ne dau rostul în viaţă. Aşa o fi. Dar e valabil doar pentru o parte din femei, nu pentru toate. Asta spun studiile. Nu toate femeile simt nevoia să devină mame pentru a se simţi bine cu ele. Nici maternitatea şi nici căsătoria nu validează fericirea femeilor. Cel puțin, asta afirmă un grup de cercetători de la The London School of Economics. Mai mult, oamenii de știință susțin că femeile necăsătorite și fără copii sunt mai fericite decât cele care au o familie.

Potrivit The Guardian, femeile fără copii şi fără soţ ar fi mai sănătoase şi mai pline de viaţă. Asta pentru că au timp să se bucure mai mult de momente cu ele, să se dezvolte personal, să investească timp, lectură şi tot felul de alte activităţi în creşterea personală. Se îngrijesc mai mult, se bucură mai mult de orice, de la o mâncare bună la un simplu moment de tihnă în miezul zilei, fără să fie nevoite să dea socoteală nimănui. Femeile care se pot bucura pe deplin de spaţiul lor personal şi îşi pot concentra toată atenţia pe ele însele sunt, se pare, mult mai fericite.

Femeile singure şi independente sunt mai sănătoase, fizic şi emoţional

Paul Dolan, profesor în ştiinţa comportamentală, susține că femeile necăsătorite, fără copii, sunt mai sănătoase decât oricare altă subgrupă a populației. Concluziile sale sunt fundamentate științific, în baza unei anchete complexe, la care au participat femei singure, căsătorite, divorțate, văduve și care trăiesc separat de iubitul lor. Teoriile lui au fost, ulterior, publicate în cartea „Happy Ever After: Escaping the Myths of the Perfect Life”. Rezultatele cercetării arată că, în ciuda stereotipurilor, bărbații devin mai fericiți și mai sănătoși după căsătorie, deoarece se expun la mai puține riscuri, fac mai puține prostii, se alimentează mai bine, renunță la vicii, câștigă mai mult și sunt înconjurați de iubire. Pentru femei, însă, lucrurile stau altfel. Ele se dedică în totalitate vieții de familie, ce implică un efort fizic și emoțional imens sau se împart între viața de familie și carieră, iar asta presupune un efort și mai mare. Rezultatele anchetei arată că femeile necăsătorite și fără copii sunt mai rezistente la boli, mai puternice emoţional și mai împlinite sufleteşte decât femeile care au soț și copii.

Căsătoria nu mai e demult "destinaţia finală"

Cercetătorii de la compania Mintel au descoperit că aspirațiile tradiționale ale femeilor, căsătoria şi copilul, nu mai sunt atât de importante ca înainte. Principalele motive pentru care femeile refuză să devină mame sunt că nu le plac copiii, că nu simt nicio atracție pentru maternitate, că nu își permit un copil din punct de vedere financiar, că nu vor să-și asume acest rol sau că nu simt că viața lor este incompletă fără un bebeluş. Emily Grundy, profesoară la Universitatea din Essex, susține că femeile simt că se implică mai mult într-o relație decât partenerii lor, iar acest lucru le epuizează din punct de vedere emoțional şi ajung să resimtă viaţa de familie ca pe o corvoadă. Din acest motiv, tot mai multe femei preferă să rămână singure.

Iată doar câteva din avantajele pe care le are viaţa de burlăciţă, extrase din chestionarele studiate de cei de la The London School of Economics, potrivit Psychology Today:

Toate lucrurile din casă sunt ale tale. Nu sunt discuții de genul: ăsta e sertarul meu, ălă e încărcătorul meu, asta e perna ta etc.

Fiecare obiect din casă are locul lui și îl găsești exact acolo unde l-ai lăsat.

Nu trebuie să faci curat după altcineva.

Nu te bate nimeni la cap, te trezești când vrei, mănânci când vrei, faci duş când vrei, nu aştepţi după nimeni la baie şi poţi sta cu orele în faţa măsuţei de machiaj.

Ai timp să te dezvolți. Ai timp să citești o carte, să asculți un podcast, să te analizezi, să te ocupi de hobbyurile şi pasiunile tale.

Îţi e mai uşor să ţii dietă. Nu mai e nimeni care să te îmbie cu bunătăţi sau să cumpere mâncare pe care tu ţi-ai propus să nu o consumi.

Poți să vorbești singură, să dansezi și să cânți.

Nu trebuie să mergi pe vârfuri ca să nu îi trezești pe alții.

Poți să decorezi casa după placul și necesitățile tale.

Chiar dacă par răspunsuri egoiste, sunt şi reale, extrase din interogatoriul sutelor de femei care au participat la studiu. Chiar dacă multe dintre aceste răspunsuri au, pe alocuri, tente comice sau trădează o doză uriaşă de narcisism, studiile care au venit după au arătat, în aceleaşi condiţii, aceleaşi rezultate: femeile fără responsabilităţi de familie sunt, clar, nişte femei fericite.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News