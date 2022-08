Femeile care au nevoie de un certificat de virginitate pentru a se căsători

În Iran, virginitatea înainte de căsătorie este importantă pentru multe fete și familiile lor. Uneori, bărbații cer un certificat de virginitate, o practică pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) o consideră un atac la adresa drepturilor omului. În ultimul an, tot mai mulți oameni au făcut campanie împotriva practicii.

"M-ai păcălit să mă căsătoresc cu tine pentru că nu ești virgină. Nimeni nu s-ar căsători cu tine dacă ar ști adevărul”. Asta a auzit Maryam de la soțul ei după ce au consumat căsătoria pentru prima dată. Ea a încercat să-l liniștească că, deși nu a sângerat, nu avusese niciodată un contact intim înainte. Dar el nu a crezut-o și i-a cerut să obțină un certificat de virginitate. Acest lucru nu este neobișnuit în Iran. După ce s-au logodit, multe femei merg la medic și fac un test care demonstrează că nu și-au început viața intimă.

A încercat să își ia viața

Cu toate acestea, conform OMS, testarea virginității nu are un temei științific, scrie BBC. Certificatul lui Maryam spunea că tipul ei de himen era „elastic”. Aceasta înseamnă că s-ar putea să nu sângereze după sex cu penetrare.

"M-a durut mândria. Nu am făcut nimic rău, dar soțul meu a continuat să mă insulte", a spus tânăra. „Nu am mai suportat, așa că am luat niște pastile și am încercat să mă sinucid. Nu voi uita niciodată acele zile întunecate. Am slăbit 20 kg în acea perioadă."

Din fericire, a putut fi salvată la spital.

Testul se poate face chiar și în prezența martorilor

Povestea lui Maryam este realitatea multor femei din Iran. A fi virgină înainte de căsătorie este încă crucial pentru multe fete și familiile lor. Este o valoare care este adânc înrădăcinată în conservatorismul cultural. Dar recent, lucrurile au început să se schimbe. Femeile și bărbații din întreaga țară au militat pentru a pune capăt testării virginității.

În noiembrie anul trecut, o petiție online a primit aproape 25.000 de semnături într-o singură lună. Aceasta a fost prima dată când testarea virginității a fost contestată în mod deschis de atât de mulți oameni din Iran.

În ciuda faptului că OMS a denunțat testarea virginității ca fiind lipsită de etică și lipsită de temei științific, practica este încă efectuată în mai multe țări, inclusiv Indonezia, Irak și Turcia. Organizația Medicală Iraniană susține că efectuează teste de virginitate doar în circumstanțe specifice - cum ar fi cazurile în justiție și acuzațiile de viol. Cu toate acestea, majoritatea cererilor pentru o certificare de virginitate provin încă de la cupluri care intenționează să se căsătorească. Așa că tinerele apelează la clinici private, adesea venind însoțite de mamele lor.

Un ginecolog sau o moașă poate efectua un test și eliberează un certificat. Acesta va include numele complet al femeii, numele tatălui ei, actul de identitate național și uneori fotografia ei. Acesta va descrie starea himenului ei și va include afirmația: „Această fată pare a fi virgină”. În familiile mai conservatoare, documentul va fi semnat de doi martori - în mod normal mamele.

