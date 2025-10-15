€ 5.0885
Data actualizării: 18:46 15 Oct 2025 | Data publicării: 16:51 15 Oct 2025

Escrocherie de peste 170.000 de euro: Femeie de 61 de ani din Prahova, înşelată de un nigerian
Autor: Tiberiu Vasile

Escrocherie de peste 170.000 de euro: Femeie de 61 de ani din Prahova, înşelată de un nigerian Foto: Pixabay
 

O femeie de 61 de ani din Prahova a căzut victimă unei escrocherii online întinse pe aproape trei ani, fiind păcălită de un cetățean nigerian să-i trimită peste 170.000 de euro.

 

O femeie de 61 de ani a căzut victimă unei escrocherii compexe. Înșelătoria a fost elaborată de un bărbat de origine nigeriană care a profitat de încrederea ei câștigată pe o rețea de socializare. Individul a fost identificat și reținut de polițiștii prahoveni, în urma unor percheziții efectuate în județul Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, ancheta a fost derulată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. Aceștia au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar de înșelăciune în formă continuată.

Bărbatul îi câștigase încrederea victimei prezentându-se ca o persoană aflată în dificultate

"În fapt, în perioada septembrie 2022 - martie 2025, o femeie de 61 de ani ar fi fost abordată, prin intermediul unei reţele de socializare, de către un bărbat. Acesta ar fi indus-o în eroare prin diverse mijloace de manipulare emoţională şi ar fi determinat-o să transfere, în interesul său, sume de bani de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de USD şi 30.300 de lei", se arată în comunicatul IJP Prahova.

Conform unor surse judiciare, bărbatul îi câștigase încrederea victimei prezentându-se ca o persoană aflată în dificultate. El i-ar fi cerut bani sub pretextul că se confruntă cu datorii și probleme medicale, invocând constant motive emoționale pentru a o convinge să trimită sumele solicitate.

Ancheta a dus la identificarea autorului, un bărbat de 35 de ani, cetățean nigerian, stabilit în județul Ilfov, care ar fi acționat cu ajutorul unei femei românce de 32 de ani, domiciliată în aceeași zonă. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat mai multe probe relevante pentru caz.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, care vor decide ce măsuri preventive se impun în continuarea anchetei, conform Agerpres. 

escrocherie
femeie
prahova
online
nigerian
