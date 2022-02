Femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida la Acces Direct, condamnată. Ce pedeapsă a primit

Femeia care a intrat goală în studioul emisiunii ”Acces direct” și a aruncat un bolovan în direcția Mirelei Vaida a fost condamnată. Agresoarea nu va face, însă, nici o zi de închisoare, scrie Ziarul de Iași.

Ea a fost găsită vinovată pentru distrugere (2 luni de închisoare), tulburarea liniștii publice (3 luni de închisoare) și violarea sediului profesional (6 luni de închisoare). După contopirea pedepselor, femeia s-a ales cu o condamnare de 9 luni de închisoare.

Judecătorii au decis să schimbe pedeapsa cu un termen de supraveghere de doi ani. Antoanela Grigoraș va trebui să presteze 45 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul Consiliului Local (CL) Iași – serviciul administrativ sau la Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida la Acces Direct

Moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, Mirela Vaida, a fost atacată cu un bolovan în direct, în luna martie a anului trecut, Aflată în stare de șoc, cu ochii în lacrimi, Mirela Vaida a povestit după incident că „avea un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. (...) Nu știu, m-a șocat pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și nu am avut nici prezență de spirit ca să acționez mai repede. Norocul meu e că nu m-a nimerit.”. Atacatoarea „a intrat dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică” și „țipa să îi dau banii.”, a precizat moderatoarea.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban. Nu știu dacă e coincidență de nume... Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac.”, a spus Mirela Vaida la „Acces Direct”, după incidentul cu pricina.

Cea care atacat-o pe Mirela Vaida este Antoanela Grigoraș. Aceasta ar fi fost în trecut internată la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia București.

