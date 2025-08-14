Data publicării:

BREAKING NEWS  FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Sport
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

FC Drita - FCSB 0-2, la pauză, în preliminariile Europa League.

FCSB conduce formaţia kosovară FC Drita cu scorul de 2-0, la pauza meciului care are loc joi seara, pe Stadionul Fadil Vokrri din Prishtina, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

Juri Cisotti (1) şi David Miculescu (18) au marcat golurile campioanei României, care s-a impus şi în prima manşă, cu 3-2.

De cealaltă parte, CFR Cluj, care evoluează în fața echipei Braga, este condusă cu 1-0 la pauză, după ce Salazar a înscris din 11 metri în minutul 19. În manșa tur, CFR Cluj a pierdut cu 1 - 2.

FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
14 aug 2025, 22:02
