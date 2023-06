FC Argeș, în Liga a 2-a. Straton, atac la unii colegi: Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta

La fel cum s-a întâmplat și după jocul din tur de pe Arena Națională, pierdut cu 1-6, când Andreas Calcan 'și-a mitraliat' colegii străini, la finalul jocului din retur, desfășurat la Mioveni, portarul Cătălin Straton a răbufnit la adresa colegilor săi din alte țări.

'Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta! Asta e, o luăm de la capăt!'

'Am lacrimi în ochi, am plecat de la Steaua (n.red. FCSB), nu am vrut să stau acolo pentru bani. Am venit acasă, sunt din Pitești. Mă doare, dar nu poți să joci în 7 la fiecare meci! Lipsă de valoare, nu la toți, dar analizați-i! Degeaba ai 6-7 jucători buni într-un lot de 20. Degeaba! Te prinzi la un moment dat.

Am încercat să vorbim, dar când în echipă joacă doar 3 români... Nu au jucat că nu au vrut! Doar Meza Colii și Șerban au avut probleme. Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta! Asta e, o luăm de la capăt, FC Argeș nu va muri. E greu, dar FC Argeș va reveni. Nu-mi doresc să plec, am o vârstă, nu știi ce-ți rezervă viața, dar prioritar e clubul ăsta', a spus Cătălin Straton, la finalul meciului.

Dinamo, din nou în Liga 1

Amintim faptul că Dinamo a revenit în Liga 1, deşi a fost învinsă de FC Argeş cu scorul de 4-2 (2-1), sâmbătă seara, la Mioveni, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare.

Dinamo, care revine în eşalonul de elită după un an, îşi datorează promovarea victoriei de senzaţie din tur, cu 6-1, luni, pe Arena Naţională. FC Argeş, care în sezonul precedent a evoluat în play-off, a retrogradat în anul în care va împlini 70 de ani de existenţă (6 august).

FC Argeș a plătit un preţ scump pentru erorile manageriale, la nivelul băncii tehnice şi al conducerii executive, cu trei antrenori în acest sezon (Andrei Prepeliţă, Marius Croitoru, Bogdan Vintilă), dar și cu mulţi fotbaliști străini de valoare modest. Artizanul promovării lui Dinamo este antrenorul Ovidiu Burcă, cel care a reuşit o performanţă nesperată de suporterii dinamovişti la începutul sezonului, având un lot restrâns şi alcătuit din jucători de valoare mediocră, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News