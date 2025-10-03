„Fata de la fereastră" își caută drumul către libertate, din 7 octombrie, de la ora 20:00, la Kanal D

Adaptat după romanul lui Gülseren Budayıcıoğlu și produs de OGM Pictures, în regia lui Nadim Güç și scenariul semnat de Seda Altaylı Turgutlu și Yeşim Aslan, serialul a devenit un succes internațional prin intriga foarte bine structurată, personaje puternice, interpretate de actori talentați, dar și un decor de poveste, ce oferă greutate producției, în ansamblu.

Filmările serialului „Fata de la fereastră" au avut loc preponderent în Istanbul, cu un efort de producție extraordinar, folosind clădiri istorice și urbane pentru a sublinia tensiunea dintre frumusețea exterioară și secretele întunecate, bine păstrate ale personajelor.

Reședința familiei Koroğlu, din care provine personajul masculin central al producției, este conacul Sadık Paşa din Cihangir, Beyoğlu. Are 24 de camere și priveliște asupra Bosforului, şi datează din 1850. Acest loc atât de special servește ca fundal pentru evenimentele majore ale serialului, evidențiind opulența și dinamica familială complexă a personajelor.

Decorul opulent, colivia de aur în care trăiește personajul central feminin al serialului

Reședința familiei tinerei Nalan este conacul Esra Umur din Kanlıca, cartierul Beykoz, si se evidențiază prin grandoarea sa și priveliștea spectaculoasă asupra Podului Fatih Sultan Mehmet. Conacul, construit în secolul al XIX-lea, oferă o estetică de basm.

Alte zone urbane, precum Taksim, Istiklal, Tarlabaşı, Yıldız Parkı și Büyük Çamlıca Tepesi, adaugă autenticitate și contraste istorice narațiunii, iar cea mai mare parte a filmărilor a avut loc în cartierul Beyoğlu, pe bulevardul Tarlabaşı, îmbinând atmosfera modernă a orașului cu elementele tradiționale ale conacelor.

Nalan, interpretată de Burcu Biricik, este prinsă între dorința de iubire și constrângerile impuse de familia sa autoritară. Crescută sub protecția excesivă a mamei sale, Feride (Nur Sürer), și izolată de lume, Nalan trăiește într-un univers restrictiv. Relația ei cu Sedat (Feyyaz Şerifoğlu), un bărbat carismatic și instabil, amplifică tensiunea și izolarea emoțională. Feride devine simbolul autorității coercitive, iar dinamica familială reflectă relații disfuncționale și jocurile de putere din sânul familiei.

„Fata de la fereastră" este o producție apreciată de critici și public pentru profunzimea psihologică, performanțele actoricești remarcabile și estetica vizuală sofisticată. Distribuția sa excepțională, cu Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Hande Ataizi și Selma Ergeç, consolidează poziția serialului în topul producțiilor de gen din Turcia și nu numai.

Muzica serialului, compusă de Fırat Yükselir și Toygar Işıklı, și decorurile semnate de Murat Güney contribuie la atmosfera densă, melancolică și tensionată, creând un cadru de impact pentru telespectatori.

Serialul a câștigat premiul Golden Butterfly pentru „Cea mai bună dramă" în 2021. Nu ratați premiera serialului „Fata de la fereastră", marți, 7 octombrie, de la ora 20:00, la Kanal D.