Farage, artizanul Brexitului, în Biroul Oval alături de Tump. Partidul său e pe primul loc în sondaje din cauza crizei migranților

Nigel Farage, liderul formațiunii britanice Reform UK, cunoscută pentru pozițiile sale eurosceptice și anti-imigrație, a publicat o imagine din Biroul Oval al Casei Albe, unde a fost primit de președintele american Donald Trump, relatează Agerpres, citând agenția DPA.

Vizita sa în Statele Unite a inclus și participarea la o reuniune a Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, unde Farage a stârnit ecouri puternice după ce a declarat că Marea Britanie se aseamănă cu Coreea de Nord în privința limitării libertății de exprimare.

Cazurile care au inflamat opinia publică din Regatul Unit

Pentru a-și susține afirmația, politicianul britanic a invocat cazurile recente care au inflamat opinia publică: arestarea scriitorului irlandez Graham Linehan pentru comentarii despre persoanele transgender și condamnarea lui Lucy Connolly, soția unui deputat conservator, găsită vinovată de "incitare la ură rasială" după atacul din Southport, unde trei fetițe au fost ucise de fiul unor migranți originari din Rwanda.

În cadrul audierii, Farage a negat speculațiile potrivit cărora i-ar fi cerut lui Trump să preseze guvernul britanic cu eventuale sancțiuni comerciale, subliniind că scopul său este mai degrabă protejarea vocilor conservatoare din Europa.

Reform UK este în prezent creditat pe primul loc în sondajele de opinie, pe fondul creșterii nemulțumirii față de fenomenul migrației

Reacțiile nu au întârziat să apară. Democratul Jamie Raskin l-a caracterizat pe Farage drept un "impostor care iubește libertatea de exprimare a lui Vladimir Putin şi un lingușitor al lui Donald Trump".

Deși are doar patru parlamentari la Londra, Reform UK este în prezent creditat pe primul loc în sondajele de opinie, pe fondul creșterii nemulțumirii față de fenomenul migrației. În acest context, partidul a prezentat recent un plan ce prevede modificarea legislației privind drepturile omului, astfel încât expulzările în masă ale migranților ilegali să devină posibile.

Conducerea formațiunii avertizează că Regatul Unit riscă să intre în "tulburări sociale majore" dacă problema migrației nu va fi controlată, conform Agerpres.

