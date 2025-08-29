Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO

Poșta Română riscă falimentul fără sprijin de stat, în timp ce angajații sunt ținuți pe salariul minim și cer solidaritate. Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, a detaliat subiectul.

Conducerea Companiei Naționale Poșta Română se laudă în mod constant cu profituri, însă realitatea financiară a instituției arată cu totul altceva. Poșta Română supraviețuiește în principal datorită fondurilor publice, și nu grație performanței sau modernizării serviciilor sale. În anul 2024, compania a încasat peste 578 de milioane de lei de la Casa Națională de Pensii Publice, iar alte sume semnificative au fost alocate direct prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Fără aceste sume provenite de la stat, instituția s-ar afla într-o situație critică și riscă să intre imediat în faliment.

Profitul raportat de Poșta Română există mai degrabă pe hârtie, întrucât aproximativ două treimi dintre angajați își desfășoară activitatea pe salariul minim, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea companiei și echitatea tratamentului acordat personalului. Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România subliniază că este necesară o reformă reală a condițiilor de muncă și ajustarea salariilor, pentru ca angajații să beneficieze de venituri decente și condiții corecte de lucru. În lipsa acestor măsuri, Poșta Română nu poate construi un viitor stabil și performant. Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, a detaliat subiectul, invitând oamenii la reformă.

"Dacă mâine statul român ar alege un alt furnizor pentru aceste servicii, Poșta Română ar intra imediat în faliment"

"Astăzi trebuie să spunem un adevăr pe care conducerea îl ascunde și pe care opinia publică trebuie să îl cunoască. Se vorbește despre profit la Poșta Română. Se dau comunicate de presă și se laudă conducerea că, în sfârșit, Poșta este o companie profitabilă.

Dar adevărul este altul. Nu există profit real. Poșta Română nu trăiește din eficiență, din servicii moderne sau din inovație. Poșta trăiește din banii statului, adică din banii noștri, ai contribuabililor.

Doar în anul 2024, Casa Națională de Pensii a virat către Poșta Română peste 578 de milioane de lei. Iar dacă privim perioada 2020–2025, vorbim de aproape două miliarde și jumătate de lei. Acești bani au intrat direct în conturile Poștei.

Doar în anul 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contribuit major la bugetul Poștei Române, acesta dăruind programul MIPE companiei prin Ordonanță de Urgență, cu încredințare directă. Acești bani au intrat direct în conturile Poștei.

Întrebarea e simplă: unde este profitul? Dacă mâine statul român ar alege un alt furnizor pentru aceste servicii, Poșta Română ar intra imediat în faliment. Asta înseamnă că așa-zisul „profit” nu există. Este doar o iluzie contabilă, mascată în spatele contractelor publice.

Și mai grav este că, în spatele acestor cifre, stau oameni. Aproape 7.800 de salariați. Oameni care duc greul acestei companii și care, în proporție covârșitoare, sunt ținuți la limita supraviețuirii, plătiți cu salariul minim pe economie.

Profitul despre care vorbește conducerea nu este rodul unei strategii economice de succes, ci rezultatul unei nedreptăți. Este profitul obținut prin menținerea salariaților pe salarii mici, prin lipsa de investiții în oameni, prin ignorarea celor care fac ca această companie să funcționeze zi de zi.

Adevărul este următorul: Poșta Română nu se poate lăuda cu performanță. Se poate lăuda doar că primește bani publici și că își exploatează angajații.

Dragi colegi, nu putem accepta această minciună. Nu putem accepta ca munca noastră să fie trecută sub tăcere, în timp ce conducerea își atribuie merite nemeritate. Este momentul să ne unim, să cerem salarii decente și condiții corecte.

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România vă este alături. Suntem pregătiți să vă sprijinim inclusiv în instanță, pentru a demonstra nedreptățile și pentru a lupta pentru drepturile voastre.

Poșta Română trebuie să existe pentru oameni și prin oameni, nu prin minciuni.

Doar uniți putem schimba acest sistem nedrept", a explicat președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Daniel Gheorghiu, pentru membrii SLPR.

