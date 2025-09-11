Familiile celor trei români care au murit în râul Natisone cer despăgubiri în valoare de 3,7 milioane de lire sterline

Familiile celor trei tineri români care au murit în inundația râului Natisone acuză întârzieri și omisiuni în operațiunile de salvare și cer daune morale, biologice și financiare.

Familiile Biancăi Doros, Patriziei Cormos și a lui Cristian Molnar, cei trei tineri care și-au pierdut viața pe 31 mai 2024 în apele învolburate ale râului Natisone, au depus o cerere de despăgubiri în valoare totală de 3,7 milioane de euro. Suma solicitată acoperă prejudicii financiare, biologice și morale.

Acțiunea civilă a fost inițiată de avocatul Maurizio Stefanizzi, care reprezintă familiile victimelor, în cadrul procesului penal intentat împotriva a trei pompieri și a unei asistente medicale din Sores, acuzați de omor din culpă.

„Cererea de despăgubiri a fost formulată împotriva inculpaților. Angajatorii lor, dacă vor fi găsiți responsabili, vor fi trași la răspundere în solidar. Totuși, acesta va fi un pas ulterior”, a declarat avocatul pentru Fanpage.it.



Tragedia reconstituită minut cu minut

Parchetul din Udine a reconstituit, la sfârșitul lunii ianuarie, desfășurarea evenimentelor cu o precizie cronometrică, scoțând în evidență întârzieri și erori de coordonare.

Primul apel la 112 a fost făcut de Patrizia Cormos la ora 13:29, când a semnalat că se află blocată pe o insuliță a râului împreună cu ceilalți doi tineri, în timp ce apa creștea rapid. În următoarele 20 de minute, apelurile s-au repetat și au devenit tot mai disperate, iar în ultima convorbire telefonică au cerut explicit un elicopter de salvare.

Potrivit anchetei, cel mai apropiat elicopter medical, Doppio India, ar fi putut ajunge la fața locului în 12-13 minute dacă ar fi fost activat imediat. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

În schimb, echipele de pompieri de la sol, care nu aveau echipamente adecvate, au ajuns la fața locului la ora 13:55, fără să poată interveni. Între timp, elicopterul Drago al pompierilor din Veneția a decolat abia la 14:05, ajungând în zonă la 14:28, când tinerii fuseseră deja înghițiți de ape.

O parte din acuzații vizează și un asistent medical al Sores Friuli-Venezia Giulia, care nu ar fi activat la timp elicopterul Doppio India, deși fusese sesizat de pompieri la ora 13:45. Aeronava a fost trimisă abia la ora 14:07, ajungând la destinație în doar șase minute, prea târziu însă pentru cei trei tineri, care dispăruseră în curenții râului cu aproximativ trei minute înainte.

Tragedia Natisone a zguduit întreaga comunitate, iar imaginile disperării celor trei tineri au rămas vii în memoria publicului. Familiile lor, aflate acum într-o luptă juridică, cer nu doar despăgubiri financiare, ci și recunoașterea faptului că viețile lor au fost curmate de o succesiune de erori și întârzieri fatale.

Procesul urmează să continue, iar răspunderea penală și civilă a inculpaților va fi stabilită de instanțele italiene.

