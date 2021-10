Facturile la gaze și lumină vor crește enorm. Coșea: Unii nu vor mai plăti, alții nu vor mai mânca. 2022 va fi mult mai complicat

Liberalizarea prețurilor la energie și gaze în România a fost analizată de către profesorul Mircea Coșea, analist economic, în interviul acordat lui Val Vâlcu, pentru DCNews.

”România nu e o țară comparabilă cu alta, e total diferită de altele. Ceea ce se întâmplă în România eu n-am mai întâlnit. Liberalizarea în România a însemnat, de fapt, libera posibilitate a furnizorilor să ridice cât doresc prețul și, oricum, o vor face prin cartelare sau prin alte forme. Statul nu ia noi măsuri de plafonare, pentru că nu au capacitatea sau puterea să se lupte cu furnizorii sau chiar statul face așa ceva și nu se poate lupta statul cu statul. Măsurile pe care le iau sunt de butaforie economică, n-au efecte și nu pot fi aplicate. Legea de protecție a consumatorului vulnerabil se aplică îngrozitor de greu, pentru că cere o activitate birocratică pe care nu o putem controla, nu avem nici informatizarea, nici mijloacele necesare. Gândiți-vă ce înseamnă să controlezi ce a scris un om pe 14 pagini - cel care a știut să scrie- ce are el în casă și cum valorifici și pe ce reguli de control. Compensarea pe care Ministerul Economiei vrea s-o facă pleacă de la plafoane extrem de mici, iar aplicarea ei iar e foarte complicată, venind pe seama furnizorului, care nu are capacitatea să facă aceste calcule în termen util. Asta înseamnă că suntem în aceeași situație, plătim aceleași facturi foarte mari, cu consecințele de rigoare: unii nu vor mai plăti, alții nu vor mai mânca, dar statul va da bani, dacă-i va da, după o anumită perioadă. Se va dezechilibra nu numai bugetul familiei, dar și al furnizorului, care nu-și recuperează cheltuiala” a spus profesorul de economie Mircea Coșea, pentru DCNews.

Creșteri enorme la facturi. Scumpirile le vom simți în primele luni ale lui 2022

Analistul economic nu crede în procentele de creștere care se vehiculează și afirmă că probabil vor crește tarifele la utilități, energie și gaz, cu 20-30%, ”ceea ce este enorm, este enorm, este foarte mult”. În același timp, Mircea Coșea se așteaptă să fie și regie: ”se tot vorbește despre creșteri foarte, foarte mari, ca atunci când vin facturile cu creșteri mai mici, dar oricum cu prețuri mai mari decât înainte, omul să zică: slavă Domnului că am scăpat de ce-a fost, glorie partidului și Guvernului că ne-au salvat. Creșteri vor fi, asta e adevărat, și, indiferent de procent, sunt enorme față de capacitatea României de a le prelua, atât la nivel individual, cât și la nivel de economie națională. Anul care vine va fi mult mai complicat decât acesta, în primele luni se va vedea în ce situație va fi dus cetățeanul, prin scăderea calității vieții. Omul va trăi prost, va mânca mâncare proastă, singura pe care și-o va permite, va reduce până la zero educația, cultura ș.a.m.d, nu-și va permite un tratament medical adecvat și va suferi și noua generație, din cauză că va scădea capacitatea de a-și educa propriii copii.”

