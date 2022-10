Facturile la curent pot întârzia. Electrica Furnizare, precizări pentru clienți

Electrica Furnizare a anunțat o parte din clienți că va întârzia facturile din cauza modificărilor legislative, dar spune că nu va percepe penalități și nu va efectua deconectări.

„Lucrăm la optimizarea sistemului informatic de facturare în vederea implementării celor mai recente modificări legislative, motiv pentru care emiterea facturilor poate înregistra întârzieri, atât pentru facturile în format fizic, cât și pentru cele electronice.

Nu îți face griji dacă factura ta ajunge la o altă dată decât cea obișnuită. Nu vom percepe penalități și nu vom efectua decontări.

Factura poate fi achitată utilizând una din numeroasele modalități de plată pe care ți le punem la dispoziție.“, a transmis Electrica Furnizare.

Familiile cu cel puțin trei copii, preț mai mic la energie. Ciuvică: Dacă e milionar și are trei copii, pe ăla îl ajută statul să își plătească curentul la castel?

Autoritățile au decis să schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrică după ce mai mulți români s-au trezit cu sume uriașe de plată. Acest subiect a fost abordat şi în cadrul emisiunii Miercurea Neagră.

Potrivit unui amendament adoptat în comisii la Senat, familiile cu cel puțin trei copii ar urma să plătească preț plafonat la toată energia consumată. Astfel, aceste familii ar putea plăti un preț la energie plafonat la 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, cu o condiție: să aibă în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ. Companiile spun însă că nu poate fi aplicată această măsură, pentru că furnizorii nu dețin date despre numărul de copii al familiilor.

”Sincer să fiu, nu cred că Virgil Popescu, ci PSD a făcut chestia asta, deoarece în Parlament ei au venit cu modificarea asta. Eu am spus tot timpul: ăia care consumă mai puțin să fie ajutați de stat, aia care consumă mult să consume din banii lor. Au făcut chestia asta atât de prost încât nu le-au ieșit socotelile și s-au blocat de peste tot și acum cică rezolvă în Parlament. Au pus un amendament ca familiile cu trei copii să plătească curentul la prețuri mai mici, subvenționate. De unde să știe toate multinaționalele care vând curent în România câți copii am eu, câți copii aveți dumneavoastră? Și dacă e milionar și are trei copii, pe ăla îl ajută statul să își plătească curentul la castel?”, a declarat preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră”, transmisă de DC News (vezi AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News