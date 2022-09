Familiile cu cel puțin trei copii, preț mai mic la energie. Ciuvică: Dacă e milionar și are trei copii, pe ăla îl ajută statul să își plătească curentul la castel?

Potrivit unui amendament adoptat în comisii la Senat, familiile cu cel puțin trei copii ar urma să plătească preț plafonat la toată energia consumată. Astfel, aceste familii ar putea plăti un preț la energie plafonat la 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, cu o condiție: să aibă în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ. Companiile spun însă că nu poate fi aplicată această măsură, pentru că furnizorii nu dețin date despre numărul de copii al familiilor.

”Sincer să fiu, nu cred că Virgil Popescu, ci PSD a făcut chestia asta, deoarece în Parlament ei au venit cu modificarea asta. Eu am spus tot timpul: ăia care consumă mai puțin să fie ajutați de stat, aia care consumă mult să consume din banii lor. Au făcut chestia asta atât de prost încât nu le-au ieșit socotelile și s-au blocat de peste tot și acum cică rezolvă în Parlament. Au pus un amendament ca familiile cu trei copii să plătească curentul la prețuri mai mici, subvenționate. De unde să știe toate multinaționalele care vând curent în România câți copii am eu, câți copii aveți dumneavoastră? Și dacă e milionar și are trei copii, pe ăla îl ajută statul să își plătească curentul la castel?”, a declarat preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră”, transmisă de DC News.

„Vorbim de un an deja despre aceste facturi uriașe și despre imposibilitatea instituțiilor statului de a rezolva această problemă, dar și despre imposibilitatea unor distribuitori. Și eu sunt abonată la Electrica Furnizare. Acest distribuitor se pare că nu respectă legea de multă vreme. De ce? Pentru că până acum ceva luni era obligatorie regularizarea la șase luni. La șase luni trebuie să-ți bată în poartă, să citească contorul și să facă această regularizare. După intrarea în vigoare a plafonării și compensării, regularizarea este obligatorie la trei luni. Deci este exclus să trimită o factură de regularizare pe doi ani! Legea este foarte clară”, a zis Elena Cristian.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut, luni, în contextul discuţiilor despre facturile mari la energie, un apel la ANRE „să-şi facă treaba", să supravegheze piaţa de energie, iar „Protecţia Consumatorului să intre peste furnizorii respectivi".



„Am văzut şi eu acele facturi şi cred că ori sunt greşite, ori cineva ar trebui să pună regulă în piaţă. ANRE este cel care verifică piaţa. Eu nu am văzut decât câteva cazuri prezentate în presă, dar fac încă un apel, cum am făcut şi în ianuarie, ANRE să-şi facă treaba să supravegheze piaţa şi să controleze piaţa, iar la persoane fizice, inclusiv Protecţia Consumatorului să intre peste furnizorii respectivi şi să verifice acest lucru", a afirmat Popescu, la Parlament, întrebat de ce vin facturi la energie de 7.000-8.000 lei.



Ministrul a mai spus că furnizorii urmează să aibă discuţii în Parlament, la comisiile unde se află în dezbatere ordonanţa de urgenţă pe energie.



În legătură cu faptul că preţurile se raportează la consumul de anul trecut şi mulţi consumatori s-au plâns că acest lucru nu încurajează reducerea consumului, Virgil Popescu a spus că trebuie găsit în Parlament un mijloc de stimulare.

