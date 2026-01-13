€ 5.0896
Stiri

Explozie urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Update: 10 victime
Data actualizării: 19:55 13 Ian 2026 | Data publicării: 17:59 13 Ian 2026

Explozie urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Update: 10 victime
Autor: Alexandra Curtache

explozie Sălaj Foto: Igsu

O explozie provocată de o butelie a declanșat, marți, un incendiu într-un apartament din municipiul Zalău, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

 

Update final: Au fost evacuate 39 de persoane, dintre care 10 victime ( două persoane au fost transportate la spital și opt au refuzat transportul).

Știrea inițială

Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie.

La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și constituirea echipelor de căutare-salvare, pentru verificarea posibilei prezențe a unor persoane surprinse în interior.

Foto: Igsu

Planul Roșu de Intervenție, activat: nouă victime

În urma evenimentului, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. 

Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se acționează pentru ventilarea spațiilor și continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURS și 2 ambulanțe SAJ.

Intervenția este în dinamică.

Citește și: Tragedie în Brașov. Băiat de 16 ani, găsit mort într-o locuinţă cuprinsă de flăcări 

explozie
zalau
incendiu
