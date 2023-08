Explozie uriașă la periferia Moscovei / video

Cel puțin 16 persoane au fost rănite într-o explozie la periferia Moscovei, potrivit presei de stat, citată de Sky News.

Deflagrația a avut loc o fabrică optic-mecanică din Sergiev Posad, iar imagini distribuite online care arată o coloană uriașă de fum care se ridică spre cer și clădiri înalte cu ferestrele sparte.

Potrivit TASS, explozia pare să fi avut loc într-un depozit care conținea echipamente pirotehnice.

Fabrica produce echipamente optice, având forțele de securitate ruse printre clienți.

Serviciile de urgență nu au emis până acum ipoteza că explozia ar fi fost cauzată de un atac cu dronă ucraineană, chiar dacă au existat mai multe astfel de atacuri în Moscova și în apropierea capitalei ruse în ultimele luni.

Russian media report a powerful explosion in the area where an optical mechanical plant is located in Moscow region. Reportedly, the plant also produces military equipment.



Zagorsk Optical and Mechanical Plant has been operating for more than 86 years. Its website reports that… pic.twitter.com/rV8pfvsv1A