Atentat sinucigaș Istanbul: Crește bilanțul morților și al răniților. Erdogan avertizează/ Imagine dureroasă de la locul atacului

UPDATE: Precizările MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că, până în prezent, nu au fost identificaţi cetăţeni români printre victimele atentatului din Istanbul, iar la nivelul Consulatului General nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară în legătură cu acest incident.



Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, s-a autosesizat în urma informaţiilor apărute în mass-media locale cu privire la explozia produsa în zona pietonala Istiklal din Istanbul şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a obţine informaţii suplimentare cu privire la cetăţenia, identitatea şi situaţia persoanelor afectate, precum şi circumstanţele producerii incidentului.



"Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul continuă dialogul cu autorităţile locale, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, dacă situaţia o va impune, conform competenţelor legale şi în funcţie de solicitări", au transmis reprezentanţii Ministerului de Externe.



MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al oficiului consular: +90 533 5420695.

UPDATE: Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că explozia de pe strada Istiklal din Istanbul a fost cauzată de un ”atac cu bombă”, adăugând că șase persoane au murit în incident.

Vorbind înainte de plecarea sa la summitul G-20 din Indonezia, duminică, Erdogan a spus că explozia a fost un ”atac perfid” iar autorii acesteia vor fi pedepsiți.

Alți 53 au fost răniți, potrivit informațiilor pe care le-a primit de la guvernatorul Istanbulului.

UPDATE: Cel puţin 6 persoane au fost ucise şi 58 rănite într-o explozie puternică ce a avut loc duminică după-amiază pe artera comercială foarte frecventată Istiqlal din centrul metropolei turce Istanbul, relatează presa locală citată de AFP şi Reuters.

UPDATE: O imagine dureroasă de la locul atacului arată un cărucior de copii doborât la pământ.

Whoever bombed the Taksim square in Istanbul may burn in hell. #Turkey #Istanbul #Taksim pic.twitter.com/zYSlnYY4Xg