Explozie la o cafenea din Madrid. 14 persoane rănite

O explozie puternică s-a produs la un local din capitala Spaniei.

O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala Spaniei, Madrid, a rănit 14 persoane, dintre care una se află în stare gravă, au anunțat serviciile de urgență, transmite Reuters.

Deflagrația a avut loc în jurul orei 15:00 (01:00 GMT), în cartierul Vallecas, situat în zona central-sudică a Madridului, potrivit autorităților. Deocamdată, cauza exploziei nu a fost stabilită.

