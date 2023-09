Explozie Călimănești. Nicușor Halici a spus care e riscul cu magistrala de gaz care tranzitează județul

Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea, a vorbit, într-o intervenție la Antena 3 CNN, despre explozia care a avut loc la o magistrală de gaz, în noaptea de miercuri spre joi și despre riscurile pe care adâncimea aceasta le generează pentru agricultorii din zonă.

„Ieri am văzut acea crăpătură. După aceea am văzut și în alte secțiuni apropiate acestui punct diverse lucruri. De aceea am și dat o hotărâre de comitet județean pentru situații de urgență și am cerut tuturor operatorilor care au astfel de instalații să facă o radiografie exactă a nivelului față de cota zero a pământului a tuturor magistralelor care tranzitează județul Vrancea.

Dincolo de autostradă, avem o mulțime de utilaje agricole. Conformația terenului se schimbă urmare a executării lucrărilor agricole, iar această magistrală este plantată în pământ din 1972. Vă dați seama câte modificări au apărut. Chiar și acum am primit un mesaj că în apropiere au mai fost descoperite șase proiectile din al Doilea Război Mondial. La noi nu există săptămână să nu se descopere bombe“, a spus Nicușor Halici.

Nicușor Halici, despre verificările care se efectuează

„Și ieri am avut o discuție cu câțiva primari și îmi spuneau că și ei au probleme la rețele. Li se dă niște amplasamente, intră pe șantier și se mai sparge câte o țeavă, pentru că nu era amplasamentul țevii dat acolo.

Dincolo de perimetrul făcut acum de utilaje, mai este o săpătură, iar acolo țeava este și mai la suprafață. Acolo nu e șantier, ci sunt doar lucrări agricole. De aceea eu ieri am adus un expert independent de la Oficiul de Cadastru, care a luat aceste cote și ne va spune exact care este diferența. Nu vorbesc de autostradă, ci de terenul agricol. Pe mine mă interesează ca în terenurile agricole să nu cumva, Doamne ferește, să avem astfel de situații.

Această magistrală a fost verificată în 2016 cu un robot, s-au făcut înlocuiri ale magistralei pe secțiuni, dar nu s-au făcut și verificări cu privire la diferența de cota zero până la magistrală. Specialistul prelucrează încă datele și le aștept, pentru a putea lua apoi legătura cu agricultorii și a vedea dacă sunt sau nu în pericol“, a mai spus, la Antena 3 CNN, Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea.

