Expertă la ANRE, la doar 24 de ani, cu salariu de 3.000 de euro lunar. Laurențiu Botin: Ne-au trimis CV-ul domnișoarei în speță

În plină criză energetică, o proaspătă absolventă a Facultății de Drept a fost angajată ca expertă în cabinetul președintelui ANRE. Tânăra are doar 24 de ani și și-a încheiat studiile anul trecut. Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei îi oferă 3.000 salariu de euro lunar. Tânăra este populară pe rețelele de socializare, unde se laudă cu vacanțe de lux în diverse părți ale lumii. Printre cele care atrag atenția sunt fotografiile provocatoare postate de aceasta, din piscinele extravagante din Dubai sau de pe plajele scumpe din Grecia.

Jurnalistul Laurențiu Botin susține că a făcut rost de CV-ul tinerei și l-a prezentat în cadrul emisiunii sale. Astfel, din acesta reiese că Alexandra D. a absolvit în anul 2021 Colegiul Franco-Român de Studii Europene al Facultății de Drept din cadrul Universității Sorbona din Paris. Nu pare să aibă vreo experiență în domeniu energetic, în schimb și-a făcut stagiul de practică juridică la Primăria Municipiului București, studiind niște contracte.

Laurențiu Botin: E expertă, domnule

"La ANRE a apărut în postura de consilier, expert, o domnișoară, Alexandra D., în vârstă de 24 de ani. Expert! Este celebră pe rețelele de socializare, unde apare în fotografii provocatoare în piscinele de fițe din Dubai sau pe plajele scumpe din Grecia. Este vârful emisiunii, bă. Ai noștri care sunt mai bine pregătiți ca ai lor ne-au trimis CV-ul domnișoarei în speță, angajată la ANRE. E expertă, domnule.

Domnișoara în sine are studii superioare, a făcut dreptul la Universitatea din București. A terminat în 2021, acum suntem în 2022 și ea e expertă. Da fiți atenți că a făcut și Colegiul Franco-Român de Studii Europene al Facultății de Drept din cadrul Universității Sorbona din Paris, Collège Juridique franco-roumain d'études européennes, deci le are cu franțuzescul. Are master la Colegiul Franco-Român de Studii Europene al Facultății de Drept din cadrul Universității Sorbona din Paris.

Ce a făcut tânăra la Primăria Municipiului București

Are stagiu de practică la cabinetul de avocatură nu știu care și fiți atenți aici, a avut prim contact cu activitățile specifice profesiei de avocat. Da? Dar stai că nu e totul. A avut stagiul de practică juridică la Primăria Municipiului București. Și stagiul de practică juridică la Primăria Municipiului București, direcția juridică, și zice în paranteză ”Am participat la analiza unor tipuri de contracte în care parte contractantă este Municipiul București” și a studiat actele procedurale aferente. Și domnița respectivă a aterizat de la o firmă de consultanță în afaceri direct, frumos, și elegant, la ANRE, la un 3.000 de euro salariul. Este expertă la cabinet, da?

Și ce să vă mai zic așa? Să vedem cine reglementează energia. Are capacitatea de a fi empatică, de a-i înțelege pe cei din jur, are perseverență, disciplină, seriozitate și punctualitate, și are permis de conducere categoria B.", a relatat jurnalistul Laurențiu Botin în cadrul emisiunii "100%" de la Realitatea Plus.

