Există un tip de zahăr mai sănătos decât altul? Răspunsul Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a explicat că nu există un tip de zahăr mai sănătos decât altul și că toate formele de zahăr și siropurile dulci sunt agenți de îndulcire identici din punct de vedere al structurii și caloriilor. Potrivit medicului nutriționist, zahărul trebuie consumat rar, doar pentru plăcerea gustului.

„La întrebarea „Există un zahăr mai sănătos decât altul?”, răspunsul este „Nu”. Tot zahărul este la fel, indiferent că vorbim de zahăr brun sau zahăr alb, că vorbim de zahăr din sfeclă, zahăr din cocos sau zahăr din trestie, indiferent că vorbim de astfel de siropuri care, de fapt, sunt un zahăr topit și, da, ar putea fi miere, dar ar putea fi și sirop de agave, sirop de arțar, sirop de porumb îmbogățit cu fructoză sau sirop de orez. Tot zahăr este chiar dacă se numește malț sau melasă.

Vreau să știți că, indiferent de numele pe care îl folosește industria alimentară, toate aceste produse, în nutriție, se numesc agenți de îndulcire și ei sunt identici, și din punct de vedere al structurii, și din punct de vedere al caloriilor.

Sunt dizaharide, o moleculă de glucoză și una de fructoză, și toți, indiferent de culoare sau de sursa din care provin, au 4 calorii pe gram și îngrașă la fel, așa că încetați să căutați forme de zahăr mai sănătoase.

Zahărul nu este aliment, este condiment, se mănâncă puțin și rar pentru plăcerea gustului, dar altfel nu există decât agenți de îndulcire și sunt toți la fel”, a spus Mihaela Bilic într-un clip postat pe pagina de Facebook.

De ce trebuie să eviți zahărul

Consumul excesiv de zahăr reprezintă una dintre principalele amenințări pentru sănătatea publică în societatea contemporană. Numeroase studii științifice au demonstrat că zahărul adăugat în dietă poate avea efecte nocive pe termen scurt și lung.

El contribuie semnificativ la creșterea riscului de obezitate. Alimentele bogate în zaharuri rafinate furnizează calorii „goale”, adică fără aport nutritiv semnificativ, ceea ce favorizează acumularea de grăsime corporală. Consumul ridicat de zahăr perturbă echilibrul metabolic și crește riscul apariției diabetului de tip 2. Glucoza în exces determină secreția exagerată de insulină, ceea ce poate conduce la rezistență insulinică și la dezechilibre hormonale complexe.

De asemenea, zahărul afectează sănătatea cardiovasculară. Cercetările indică faptul că aportul crescut de zahăr poate contribui la hipertensiune arterială, inflamație cronică și niveluri ridicate de trigliceride, factori care cresc probabilitatea bolilor coronariene.

Din punct de vedere psihologic, zahărul poate crea dependență. Studiile asupra comportamentului alimentar arată că ingestia de zahăr stimulează sistemul de recompensă al creierului, ceea ce induce senzații de plăcere imediată, dar urmate adesea de oscilații de energie și stări de oboseală. Acest fapt poate conduce la un consum repetitiv și la dificultăți în menținerea unui stil de viață echilibrat.