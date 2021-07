Există și o veste bună după știrea cu tânărul de 21 de ani din Buzău care a murit într-un accident de mașină

Băiatul s-a înfipt cu mașina sa, un Vw Passat, într-o construcție metalică de pe marginea drumului, iar rănile produse i-au cauzat decesul. După ce zicem un ”Dumnezeu să-l odihnească!”, tragem aer în piept și continuăm: există și o veste bună. Vestea bună este că băiatul din Buzău nu a nenorocit vreun șofer care circula regulamentar. Este ”mai potrivit” că a nimerit într-o construcție metalică și nu în vreun Logan în care să fie o familie cu copii. Dacă în România, amenzile sunt prea mici pentru a opri șoferii teribiliști care circulă cu tot felul de cazane aduse din Germania sau alte țări, se pare că există o justiție divină care pedepsește astfel de derapaje.

Nu sunt deloc cuvinte prea dure. Sunt prea blânde față de ce simt oamenii care își pierd persoanele dragi după ce un teribilist intră în ele cu mașina. România este regina accidentelor rutiere! Și hai să lăsăm vrăjeala că facem accidente că nu avem autostrăzi. Hai să spunem și că lipsa educației pe șosele duce la tragediile alea imense pe care le vedem zi de zi la știri. Noi facem accidente mortale și pe autostradă. Așa că despre ce vorbim?!

Am fost recent în concediu în zona de Vest a României, apoi în Est. Șoferii pe care i-am întâlnit în trafic în Timișoara, Cluj (și aici nu mă refer când am circulat pe autostradă) nu conduceau agresiv și respectau regulile. Și după aia am aterizat în Moldova noastră. Atâta agresivitate în trafic nu am mai văzut. E85 e denumit drumul morții nu din cauză că este drumul prost, ci pentru că mulți șoferi habar nu au să conducă. Se bagă ca marțafoii, conduc ultimele hârburi din Europa și apasă pedala de accelerație de parcă sunt regii șoselelor. Nu generalizăm, desigur.

Revenind la mortul zilei. Nu se știe motivul pentru care tânărul din Buzău a ajuns cu mașina în construcția metalică. Că a adormit, că era beat, că era drogat, că pur și simplu se uita în altă parte, va stabili Poliția. Noi nu știm. Dar dacă respecta viteza și condițiile de drum, ne putem gândi că acum era viu. De morți numai de bine, înțeleg că nu avem dreptul să zicem nimic de ei, dar o imagine cu el mort n-ar strica să-i mai sperie pe șoferii care abia au două clase, dar conduc mașina. Nu putem publica, desigur, astfel de fotografii, așa că, până data viitoare, să ne auzim cu bine. Și să sperăm că șoferii care nu se pot abține să nu încalce regulile nu se vor întâlni cu alți șoferi în trafic. Și asta e, să ia toți stâlpii la rând dacă vor și dacă amenzi usturătoare nu avem și dacă nici până azi nu ne sperie faptul că suntem primii la capitolul accidente mortale în Europa. Până la ce fac autoritățile pentru noi, am putea să facem noi ceva pentru noi, cum ar fi să nu mai murim ca proștii pe șosele. Asta ar însemna să circulăm respectând regulile!!!

Și dacă cineva s-a oripilat din cauza acestui editorial, îi cer scuze și sper să nu treacă niciodată prin astfel de tragedii pentru că dacă îi intră un șofer teribilist în persoana dragă care conducea regulamentar, se schimbă paradigma și, în loc de ”Doamne, iartă-l!”, o spune, cel puțin, vreo înjurătură.

Acest articol reprezintă o opinie.