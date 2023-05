Executarea silită, preluată de ANAF de la primării. Proiectul a fost adoptat în Senat

Executarea silită a sumelor provenite din amenzile date de primării este preluată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în cazul în care autoritatea administrativ-teritorială competentă nu poate încasa respectivele sume, în termen de doi ani de la stabilirea titlului executoriu. Asta prevede un proiect adoptat luni de Senat, cu 85 de voturi "pentru", 19 abţineri şi unul "împotrivă", transmite Agerpres.

"Această lege are un dublu obiectiv, acela de a crea puţină ordine în cadrul primăriilor pornind de la o dispoziţie care aduce în mod normal venituri la bugetul primăriei şi anume amenzile din contravenţii. Aceste amenzi nu sunt executate, nu sunt plătite de bunăvoie şi cele mai multe primării sunt nevoite să demareze proceduri de executare silită. Nu ai cum să ceri unei primării de 1000 - 3000 de locuitori să aibă un compartiment care să facă doar executare silită. Pentru că în foarte multe cazuri aceste amenzi nu se încasează. Dacă ele se încasează de bunăvoie într-un termen de doi ani de zile, sunt bani veniţi la bugetul primăriei. Dacă nu, această iniţiativă propune ca procedura de executare să treacă la ANAF. Pentru că ANAF-ul are cu siguranţă alte mijloace, poate face în aşa fel încât legea să fie cu adevărat respectată. Nu e vorba doar de un serviciu făcut primăriilor care nu pot să execute silit, ci este pur şi simplu o formă prin care noi (...) trebuie să cerem respectarea legii.", a susţinut în plen iniţiatorul proiectului, senatorul PSD Robert Cazanciuc.



Dacă în termen de doi ani de la luarea în evidenţă a amenzilor contravenţionale şi penalităţilor aferente, acestea nu au putut fi încasate din motive neimputabile organului de executare silită al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale competente, după epuizarea formelor de executare silită prevăzute de lege (...), aceasta sesizează Ministerul Finanţelor - ANAF să preia executarea silită a sumelor datorate de contravenienţi, prevede un amendament adus proiectului de lege.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.



Potrivit Expunerii de motive, propunerea legislativă are rolul "pe de o parte de a elimina din analiza veniturilor bugetului local a unor potenţiale venituri cu posibilitate redusă de încasare, iar pe de altă parte prin transferul acestora în perioada de prescripţie către organul de executare silită constituit în cadrul ANAF care are pârghii suplimentare de identificare a debitorilor şi de executare a amenzilor, valorificarea acestora la bugetul de stat".



Proiectul va fi trimis spre dezbatere Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

