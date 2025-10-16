Evoluția cazinourilor: de la săli întunecate, pline de fum, la resorturi de lux

Cu mult înainte de apariția primelor cazinouri (acele edificii moderne pentru practicarea activităților de gambling), jocurile erau organizate în spații improvizate și mereu asociate cu alte forme de distracție plus socializare.

În Antichitate, jocurile de noroc erau practicate în China, Grecia și Roma. De la pariuri pe lupte cu gladiatori sau alte evenimente, până la jocuri cu zaruri și diverse accesorii, acestea erau larg răspândite mai ales în rândul claselor sociale superioare și în rândul forțelor armate.

Perioada romantică a cazinourilor europene

Primul cazinou oficial a fost consemnat în anul 1638, în Veneția. Redeschis între timp în altă locație din oraș, acest centru de divertisment modern este și acum disponibil pasionaților de jocuri de noroc, fiind frecventat mai ales de turiști. Actualul Casino of Venice găzduit de Ca' Vendramin Calergi, un palat situat pe Canal Grande din Veneția, a rămas un exponent al epocii romantice a cazinourilor.

În Europa, din aceeași categorie face parte cazinoul din Monte Carlo (Monaco), un simbol al eleganței și al rafinamentului. Fenomenul s-a extins pe întreg continentul, în special în Franța și Germania. Inclusiv cazinourile deschise în România (la Băile Herculane, Arad, Constanța, Vatra Dornei și Sinaia) cu mai mult de un secol în urmă au preluat acest concept european, chiar dacă nu s-au axat atât de mult pe gambling.

Jocurile de noroc în Statele Unite ale Americii

Primele cazinouri de pe teritoriul SUA au fost cele din Mississippi și Louisiana (în New Orleans). La începutul secolului al XIX-lea, aceste state americane erau considerate vestul Statelor Unite ale Americii, însă în perioada Vestului Sălbatic frontiera se mutase deja spre Texas, Kansas, Dakota, Colorado, New Mexico, Arizona și California.

În acele zone instabile din punct de vedere social, jocurile de noroc erau intens practicate în celebrele saloane întunecate și pline de fum, frecventate inclusiv de cowboy și căutători de aur. Evident, nu era deloc un mediu sigur pentru participanți.

Mai târziu, chiar și în primele locații de cazinou din orașe mari americane, atmosfera părea întunecată, iar participanții erau asociați adesea cu lumea infracțională. Jocurile de noroc se desfășurau în general ilegal, fiind de fapt interzise oficial în multe state, iar jucătorii erau supuși frecvent unor practici incorecte, pierzând sume mari de bani.

Industria de cinema și televiziune a inclus în multe producții clasice sesiunile de jocuri de cazinou dominate de combinația dintre mister, eleganță și spațiu obscur, chiar periculos.

Secolul XX: era Las Vegas și Atlantic City

Legalizarea jocurilor de cazinou în Nevada în anul 1931 a pus bazele construirii actualului Las Vegas, o capitală mondială a industriei de gambling. S-au construit hoteluri emblematice stil complex de entertainment, iar pe parcursul deceniilor s-a trecut de la activități controversate la divertisment modern, deschis publicului larg, cu grad ridicat de siguranță și cu reglementări mai stricte.

În paralel, s-a dezvoltat și Atlantic City, în statul New Jersey. Ulterior s-a dat startul globalizării jocurilor de cazinou în acest format de experiență completă de divertisment.

Resorturile de lux cuprind nu doar aparate de sloturi video și jocuri de masă de cazinou, ci și restaurante gourmet, spații de cazare de 5 stele, cluburi impresionante, centre spa, oferind și acces la concerte, spectacole și alte evenimente exclusiviste.

Jocurile de noroc au devenit promovate ca atracții turistice, iar conducătorii multor țări au descoperit potențialul economic major al industriei de gambling.

Era digitală a jocurilor de cazinou

La finalul secolului trecut au fost lansate primele cazinouri online. Jocurile au devenit disponibile 24/7, din orice locație. Ulterior, evoluția digitală a crescut miza: distracție pe mobil la jocuri cazino clasice și cu dealer live și fel de fel de facilități posibile cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, printre care recente introdusele aplicații ale inteligenței artificiale.

Astfel, fanii jocurilor de cazinou nu doar că au la dispoziție locații terestre moderne precum resorturile de lux create pentru experiențe complexe în timpul liber, dar pot alege și cazinouri online ce oferă acces instant la farmecul sloturilor video și al jocurilor de masă de cazinou, într-un cadru sigur, intim și comod.