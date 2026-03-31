Eurovision lansează o versiune asiatică în Thailanda, prima ediție în afara Europei

Evenimentul marchează o premieră în cei 70 de ani de istorie ai celui mai cunoscut concurs muzical din lume.

Finala concursului Eurovision Asia este programată pentru 14 noiembrie, cu participarea confirmată a posturilor de televiziune din 10 țări asiatice, iar organizatorii estimează că show-ul ar putea atrage peste 600 de milioane de telespectatori.

O premieră pentru Asia

Eurovision va lansa o versiune asiatică a concursului său muzical în Thailanda, în luna noiembrie a acestui an, a anunțat marți Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU).

Directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că această ediție din Bangkok, prima de acest gen în istoria de 70 de ani a concursului, va reflecta „vocile, identitățile și ambițiile” Asiei, „rămânând în același timp fidelă elementelor care au făcut întotdeauna acest concurs special”, conform Politico.

Posturile de televiziune din 10 țări: Coreea de Sud, Thailanda, Filipine, Vietnam, Malaezia, Cambodgia, Laos, Bangladesh, Nepal și Bhutan și-au confirmat deja participarea la concurs, a cărui finală este programată pentru 14 noiembrie.

Impact economic și turistic

Se așteaptă ca alți concurenți să fie anunțați în perioada premergătoare concursului. Potrivit EBU, evenimentul ar putea atrage un public potențial de peste 600 de milioane de persoane din cele 10 țări.

Chuwit Sirivajjakul, vicepreședinte pentru politici și planificare al Autorității pentru Turism din Thailanda, a declarat că găzduirea primei ediții a concursului marchează „un nou capitol în prezența globală a Thailandei”.

Posturile de televiziune din 52 de țări au trimis concurenți la concursul Eurovision încă de la înființarea acestuia, în 1956. Deși majoritatea participanților provin din Europa, la concurs au luat parte și țări situate geografic în afara continentului, precum Maroc și Australia.

Noua versiune a concursului urmează să debuteze într-un moment în care cel mai important concurs de muzică din Europa se află în criză, mai multe țări boicotând ediția din acest an pentru a protesta împotriva participării Israelului.