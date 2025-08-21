Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România

Țările europene vor ca Donald Trump să desfășoare avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Șefii militari din mai multe țări discută despre desfășurarea avioanelor de vânătoare americane F-35 în România, pentru a descuraja o nouă invaziei din partea Rusiei , potrivit TheTimes.

Planul ar presupune dislocarea de F-35 americane la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde NATO își construiește cea mai mare facilitate aeriană din Europa, pentru a descuraja o nouă invazie rusească.

De asemenea, pe lângă avioanele de vânătoare americane cu baza în România, țările europene doresc garanții pentru utilizarea în continuare a sateliților americani pentru GPS și informații în Ucraina. Se dorește totodată ca Statele Unite să se angajeze să furnizeze Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS pentru a respinge atacurile rusești.

În discuție se află și organizarea unor misiuni de recunoaștere aeriană deasupra Mării Negre.

La întâlnirea de luni, 18 august, cu liderii europeni, Donald Trump a exclus desfășurarea forțelor terestre americane în Ucraina, dar a declarat că este pregătit să ofere sprijin aerian ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.

În urma acestei întâlniri de luni, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni, șefii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta logistica sprijinului american. Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, a găzduit generali de rang înalt din Regatul Unit, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a discuta despre garanțiile de securitate ale SUA.

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu va deveni hub strategic regional pentru NATO

Baza de la Mihail Kogălniceanu e critică din punct de vedere strategic, ea fiind amplasată în apropiere frontul ucrainean, fiind la doar 100 km de Insula Șerpilor și circa 350 km de Crimeea.

Poziționarea MK este unică în Flancul Estic, oferind forțelor Aliate un mix excelent de infrastructură, stabilitate politică și poziție geografică.

La Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu se află în prezent aproximativ 1.500 de militari americani, în sistem de rotație. Americanii se află la Kogălniceanu din 1999 iar de atunci și-au mărit treptat prezența.

În prezent, NATO desfășoară misiuni de patrulare aeriană deasupra Mării Negre de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, care a servit drept centru pentru forțele americane în timpul războiului din Irak și este cea mai probabilă locație pentru desfășurarea de aeronave americane.

Planurile sunt însă extrem de ambițioase. Guvernul României a alocat nu mai puțin de 2.5 miliarde de euro pentru modernizarea bazei de la Kogălniceanu, care se va întinde în etape pe o perioadă de 20 de ani.

Astfel, baza din Constanța va deveni cel mai important amplasament militar al NATO în Europa și va găzdui aproximativ 10.000 de militari români și aliați. Baza va fi extinsă iar în noua configurație se va întinde pe o suprafață de aproximativ 3.000 de hectare.

