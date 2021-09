Europarlamentarul Tudose, premier, a zis că România a intrat în UE în 2004. A insistat întruna că are dreptate. Gafa anului

Mihai Tudose a gafat în direct la România TV, într-un schimb de replici cu liberalul Mario de Mezzo. Fostul premier şi actual europarlamentar a zis că România a intrat în Uniunea Europeană în 2004. De fapt, am intrat în 2007.

"By the way, apropo de memorie, zece secunde: vezi că am intrat în Uniunea Europeană în 2004, nu în 2007", a spus Tudose.

"În Uniunea Europeană am intrat în 2007, ia verificaţi dumneavoastră", i-a răspuns De Mezzo.

"Voi aţi intrat mai târziu un pic, asta e viaţa, veniţi mai târziu", a continuat în greşeală Tudose.

"Domnu' Tudose, dacă nu ştiţi când am intrat în Uniunea Europeană şi sunteţi europarlamentar, măcar vă recomand să taceţi un pic, măcar să nu vă contraziceţi în absurd. Dom'ne am intrat în UE în anul 2007, noi şi Bulgaria. Există Google, domnule europarlamentar Tudose, în 2007, ia verificaţi pe Google. Vorbiţi, că cu cât vorbiţi mai mult, cu atât se arată că habar nu aveţi despre ce vorbiţi! Sunteţi spectacol!", a mai spus Mario de Mezzo.

"Pot să termin şi eu fraza cu Uniunea Europeană şi cu tot? Că din 2004 trebuie să respecţi toate lucrurile, tot ceea ce invoci. Din 2004, nu din 2007 ai tot felul de impuneri!", a încercat să o dreagă Mihai Tudose.