Data actualizării: 20:07 23 Sep 2025 | Data publicării: 20:05 23 Sep 2025

Europa și-a dublat exporturile de pesticide interzise în ultimii șase ani. ONG-urile denunță o practică periculoasă

Autor: Alexandra Curtache
Europa și-a dublat exporturile de pesticide interzise în ultimii șase ani. ONG-urile denunță o practică periculoasă Foto: Unsplash
 

UE a exportat anul trecut aproape 122.000 de tone de pesticide interzise, în ciuda angajamentelor oficiale de a opri această practică, denunță ONG-urile.

Uniunea Europeană a exportat anul trecut aproape 122.000 de tone de pesticide interzise pe propriul teritoriu, un volum aflat pe un trend ascendent, în ciuda angajamentelor oficiale de a opri această practică, denunță ONG-urile Public Eye și Unearthed într-un raport publicat marți, citat de AFP.

Pesticide interzise în UE, trimise în țări vulnerabile

Mai mult de jumătate din aceste substanțe au fost direcționate către țări cu venituri mici și medii, precum Brazilia, Vietnam, Maroc și Ecuador, unde standardele de siguranță sunt mai relaxate, iar riscul expunerii pentru populație este mai mare.

Conform datelor obținute de ONG-uri de la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), exporturile aprobate în 2024 însumează aproape 122.000 de tone, comparativ cu cele aproximativ 81.000 de tone din 2018. Creșterea este de peste 50%, iar dacă se exclude Marea Britanie, principalul exportator înainte de Brexit, volumul exporturilor europene a ajuns de peste două ori mai mare în ultimii șase ani.

75 de substanțe interzise, dar comercializate peste granițe

Raportul arată că în 2024, 75 de pesticide interzise în UE au fost autorizate pentru export, față de doar 41 în 2018. Printre acestea se află dicloropropanul, un pesticid folosit în grădinărit, interzis pe piața europeană încă din 2007 din cauza riscurilor majore de contaminare a apelor subterane și a biodiversității. Substanța este clasificată drept „probabil cancerigenă” în Statele Unite.

ONG-urile subliniază că explozia exporturilor are legătură directă cu interzicerea a circa 100 de pesticide noi începând din 2018, ceea ce a dus la un surplus de producție redirecționat către țările terțe.

Angajamentele Comisiei Europene, încă fără rezultate

În 2020, prin „Pactul Verde European”, Comisia Europeană și-a asumat să pună capăt exportului de pesticide interzise, pentru a da un exemplu de sustenabilitate globală. În 2023, comisarul european pentru mediu de atunci, Virginijus Sinkevicius, declara că „UE nu ar fi consecventă în ambiția sa pentru un mediu fără substanțe toxice dacă substanțele chimice periculoase neautorizate pentru utilizare în UE ar putea fi în continuare produse și exportate”.

Cu toate acestea, poziția oficială a Comisiei a rămas neschimbată: Bruxellesul așteaptă rezultatele unui studiu de impact lansat în 2023, menit să prevină reintroducerea pesticidelor periculoase pe piața europeană prin intermediul produselor importate și să limiteze exporturile de substanțe deja interzise în interiorul blocului comunitar.

ONG-urile cer acțiuni concrete

Public Eye și Unearthed avertizează că Uniunea Europeană riscă să-și submineze propriile angajamente în materie de protecție a mediului și a sănătății publice, dacă permite în continuare companiilor europene să obțină profit din vânzarea unor produse pe care le consideră prea toxice pentru cetățenii săi.

Raportul reprezintă un nou semnal de alarmă privind standardele duble aplicate de UE în materie de protecție a mediului, punând presiune asupra Comisiei Europene pentru a adopta rapid măsuri legislative care să pună capăt acestui comerț controversat.

europa
pesticide
