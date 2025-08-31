Europa elaborează planuri „precise” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune von der Leyen

Ursula von der Leyen a declarat că Europa pregătește planuri precise pentru desfășurarea de trupe în Ucraina, potrivit Reuters.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un interviu acordat Financial Times, publicat duminică, că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul capacităților americane.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a acestei garanții”, a spus von der Leyen pentru FT, adăugând că „a fost foarte clar și afirmat în mod repetat”.

Conform raportului, desfășurarea ar urma să includă potențial zeci de mii de trupe conduse de europeni, sprijinite de asistență din partea SUA, inclusiv sisteme de control și comandă, precum și active de informații și supraveghere. Aranjamentul a fost convenit la o întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni de rang înalt luna trecută.

Se așteaptă ca liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și Ursula von der Leyen, să se întâlnească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile de la nivel înalt privind Ucraina, potrivit FT, care citează trei diplomați familiarizați cu planurile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News