Europa, chemată la apel: „Acum e momentul să ne afirmăm”. Geoană: Principala putere a Americii sunt aliații ei

Geoană a afirmat că SUA și China reprezintă superputeri, iar pentru europeni următorii ani vor fi esențiali pentru a stabili cum va arăta Europa, cât de influentă va fi și cât de mult va putea contribui la scena globală. „Trebuie să fim alături de Ucraina, să o ajutăm să reziste și să fie parte din familia noastră, iar acest test ne va arăta unde ne vom afla în următoarele decenii”, a spus Geoană.

Mircea Geoană a făcut referire și la Organizația de Cooperare de la Shanghai și provocarea acesteia pentru competiția globală.

„Este o competiție sistemică, socială, economică, ecologică și militară pentru dominația globală, care va dura decenii. În această perioadă, vedem o rivalitate în domeniul tehnologiei, ideilor, modelor economice și organizarea societăților, cu o revigorare a politicii industriale și a conducerii statului în relația cu consumatorii”, a explicat Geoană.

Fostul oficial NATO a subliniat că această competiție globală variază de la cooperare la confruntare permanentă și include războiul cibernetic, atacurile asupra infrastructurii critice și războiul cognitiv, amintind că „avem un război asimetric permanent, secundă de secundă, inclusiv în domeniul informațional și cognitiv, și trebuie să fim conștienți de aceste provocări”. El a făcut referire la incursiunile dronelor ruse în România și Polonia.

„Principala putere a Americii sunt aliații ei”. România și Europa sunt în fața unui moment important: „Fie ne putem „scufunda strategic fie vom prospera”

În cadrul discursului său, el a menționat importanța relației transatlantice și o viziune unitară a SUA și a Europei, amintind indirect de un vechi dicton: Principala putere a Americii sunt aliații ei.

„Viziunea Americii pentru Europa este vitală pentru noi și pentru ei. Nu poți concura cu China fără aliați și prieteni în întreaga lume. Europa trebuie să fie mai puternică, iar riscul decuplării dintre SUA și Europa este depășit. Acum intrăm într-o fază de reechilibrare a relației și de negocieri intense”, afirmă Mircea Geoană care a adăugat că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, inclusiv cu vicepreședintele Maro Šelcovič, au fost esențiale pentru consolidarea cooperării economice și a securității.

Mircea Geoană a subliniat, de asemenea, evoluția așa-numitului grup E3 – Regatul Unit, Franța și Germania – care devine „noul Weimar Plus”, un mecanism încă fluid, dar care reprezintă o invitație pentru România și întreaga regiune de a-și amplifica influența strategică, economică și investițională.

„Acum este momentul în care Europa poate să se afirme, să fie creativă și să-și amplifice impactul la nivel global”, arată Geaonă, care conchide că fie ne putem „scufunda strategic sau prospera”.

”Aspen European Strategic Forum 2025” reunește, la București, lideri politici, experți în securitate, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor internaționale, într-un dialog strategic despre viitorul Europei.

Într-un context european marcat de competiție strategică, transformări tehnologice și amenințări hibride, Institutul Aspen România, împreună cu Aspen Central Europe, Aspen Institute Kyiv, Aspen Institute Italia, Aspen Institute France și Aspen Security Forum US, organizează ediția inaugurală Aspen European Strategic Forum, la București, pe 19 septembrie 2025, în Sala „Grigore Gafencu”, Ministerul Afacerilor Externe.