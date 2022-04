Eugen Tomac: Fac o precizare în premieră! Ni s-a propus să candidăm pe liste comune cu PNL și USR, dar am refuzat

Invitat la DC News, Eugen Tomac, președintelte Partidului Mișcarea Populară, a vorbit despre propunerile PNL și USR:

„Vreau să fac o precizare în premieră, deși ni s-a propus în foarte multe județe să candidăm pe liste comune cu PNL și USR, am refuzat această invitație, tocmai pentru că noi, inițial, priveam în 2020 crearea unui front comun împreună cu celelalte partide, inclusiv la București. Dacă vă aduceți aminte, așa s-a hotărât președintele Băsescu să candideze, din nou, la Primăria Generală. Pentru că în București am fost păcăliți, evident că, atunci, decizia pe care am luat-o, și a fost susținută în unanimitate de tot partidul, a fost să nu facem nicio alianță și nicio înțelegere în vreo localitate. Am avut un singur oraș unde exista o înțelegere stabilită de mai bine de un an, în Balș, unde aveam un viceprimar.

În rest, în nicio localitate din țară nu am avut vreo înțelegere cu vreun partid. Așa am reușit să obținem peste 2.300 de aleși locali în aproape 2.000 de localități din țară. Practic, după PSD și PNL, partidul cu cea mai consolidată infrastructură politică la nivel local este Partidul Mișcarea Populară. Noi încercăm să revitalizăm partidul, să îi dăm o nouă dimensiune, pentru că România are nevoie de un partid de dreapta, creștin democrat, cu profilul pe care îl are PMP, într-un context atât de imprevizibil, într-un context în care evoluția scenei politice din România este plină de necunoscut și, în același timp, pare că nimeni nu vrea să își asume să vină în fața românilor și să ne prezinte situația exactă așa cum este ea astăzi și, evident, soluțiile pe care le are fiecare partid“, a spus, la DC News, Eugen Tomac, președinte PMP.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Eugen Tomac (PMP) exclude orice alianță cu partidul lui George Simion. Ce urmează în PMP

Eugen Tomac, în SUA: Toți mi-au spus același lucru! Dacă Ucraina cedează, următoarea țintă va fi Republica Moldova

„Este vital ca Uniunea Europeană și NATO să aibă un plan îndrăzneț în ceea ce privește apărarea Republicii Moldova în fața pericolului rusesc”, a transmis, miercuri, Eugen Tomac (PMP).

„Voi fi foarte sincer. Republica Moldova se află în fața unui pericol iminent, din păcate. De aceea acțiunea de protejare a românilor este fundamentală. Am fost în Statele Unite, în urmă cu două săptămâni, m-am întâlnit cu mai mulți oficiali americani. Toți mi-au spus același lucru: Dacă se întâmplă ca Ucraina să cedeze, evident că următoarea țintă va fi Republica Moldova”, a zis Eugen Tomac, miercuri, în cadrul unui interviu acordat DCNews (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News