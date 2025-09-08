Estonia a convocat un diplomat rus după ce un elicopter a încălcat spațiul aerian estonian

Estonia a chemat luni la Tallinn atașatul diplomatic al Rusiei pentru a depune un protest după ce un elicopter MI-8 rus a încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de insula Vaindloo din Marea Baltică, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna, potrivit Reuters.

„Acesta este al treilea astfel de incident din acest an, o încălcare gravă a dreptului internațional”, a spus el pe X.

