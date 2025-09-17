Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45

Un tânăr din Gorj este cercetat pentru înșelăciune după ce ar fi indus în eroare o femeie de 45 de ani, convingând-o să îi dea aproape 235.000 de lei.

Un tânăr din comuna Plopșoru, județul Gorj, este cercetat pentru înșelăciune după ce ar fi indus în eroare o femeie de 45 de ani din Urdari, convingând-o să îi dea aproape 235.000 de lei prin povești inventate și identități false.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a sesizat poliția după ce, timp de aproape un an, între noiembrie 2024 și septembrie 2025, a fost manipulată de tânărul de 29 de ani. Acesta i-ar fi prezentat ca adevărate o serie de informații false, pretinzând inclusiv că suferă de afecțiuni medicale.

Ce minciuni i-a spus tânărul femeii

Mai mult, bărbatul i-ar fi spus victimei că figurează ca administrator al unei firme din Ungaria, care ar fi avut probleme penale, motiv pentru care trebuia să plătească diverse sume. Totodată, pentru a câștiga credibilitate, s-ar fi prezentat pe rând ca polițist, avocat și judecător în Ungaria. În acest mod, ar fi convins-o să îi dea, în total, aproape 235.000 de lei.

„În urma continuării cercetărilor şi a probatoriului administrat în cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată - 137 de acte materiale - faţă de tânărul de 29 de ani. Totodată, poliţiştii de investigaţii criminale au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, emis de Judecătoria Târgu Jiu, la domiciliul tânărului, din comuna Plopşoru, ocazie cu care au fost identificate mai multe mijloace materiale probă şi sume de bani”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News