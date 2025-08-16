Data actualizării: | Data publicării:

Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash/ Rol ilustrativ
Cercetătorii germani au descoperit zeci de epave în cadrul unui proiect care investighează anomaliile subacvatice.

Cercetătorii germani au anunțat descoperirea a 31 de epave, inclusiv un posibil vapor de aburi distrus într-un raid aerian din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit Fox News.

Epavele au fost găsite în Lacul Constance, Germania, ca parte a proiectului „Epave și Marea Adâncă”. De la lansarea proiectului în 2022, scafandrii și vehiculele operate de la distanță (ROV) au identificat peste 250 de potențiale anomalii subacvatice, conform unui comunicat de presă al Biroului de Stat pentru Protecția Monumentelor.

Din cele 186 de anomalii investigate până acum, 31 au fost confirmate ca fiind epave - variind de la obiecte istorice până la bărci sportive moderne. Celelalte 155 de anomalii s-au dovedit a fi formațiuni naturale, cum ar fi plante sau obiecte artificiale, precum unelte de pescuit, se arată în comunicat.

Printre descoperiri s-au aflat două corpuri mari de nave din metal. Datorită locației și dimensiunilor, cercetătorii cred că acestea ar putea fi corpurile vapoarelor cu aburi SD Friedrichshafen II și SD Baden, se notează în comunicatul de presă.

 

SD Friedrichshafen II a fost distrus în timpul unui raid aerian în Al Doilea Război Mondial, în timp ce SD Baden a fost scos din serviciu în 1930 și, în cele din urmă, scufundat, conform publicației Arkeonews.

Vapor de lemn, găsit aproape intact

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, un vapor de marfă din lemn, aproape complet conservat, cu catargul și brățara încă intacte. Locația sa, adânc sub apă, a contribuit la păstrarea caracteristicilor esențiale, precum clemele de la prova și stâlpii de legare, prin limitarea creșterii midiilor invazive quagga.

La un alt sit, cu resturi răspândite, cercetătorii au găsit cel puțin 17 butoaie din lemn, conform comunicatului.

Proiectul va continua până în vara anului 2027.

