Energie pentru viaţă. Electricitatea, adusă în casele izolate din Munţii Călimani. Pentru o familie, a fost primul bec aprins după aproape 100 de ani de viaţă

Să facem cunoştinţă cu Tănasă Maria, bunica a doi copii de 10 şi 11 ani, Petrică şi Marian, care dă totul pentru a le face acestora o viaţă mai bună. Totul, mai puţin curent electric. Ultimul stâlp de curent din zonă e la 500 de metri de casa sa, aşa că cei doi puşti şi-au făcut până acum temele la lanternă şi lumânare. Iar mâncarea casei a fost păstrată... numai Dumnezeu ştie cum. Ca acum 100 de ani!

"Nu am apelat niciodată la primărie. Mai ziceau oamenii să mă duc să fac cereri... dar nu. Lasă, cum am crescut eu, cum i-am crescut pe ai mei, cinci copii... Am şi o ţâră de pensie, m-am descurcat cum am putut. Nu m-am dus la primărie. Am mai ţinut vite, am mai vândut. Nu am avut nici frigider. Copiii vin de la şcoală, îşi făceau temele aşa cum puteau, la lanternă, la lumânare. Mai puneau lanterne în cap. De mâncat, mănâncă ce este.

Nu m-a întrebat nimeni de la primărie vreodată nimic, dar nici eu nu m-am dus.

Copiii sunt clasa a IV-a, se ţin de şcoală, le place. Aşa ce îmi creşte inima când îi văd că intră pe poartă bucuroşi, zic de ce au făcut la şcoală.

Fac şi treabă, şi mâncare la copii, şi spălat, şi tot", a povestit Maria Tănasă.

Femeia întreţine toată gospodăria dintr-o pensie de urmaş, de 1100 lei, şi din alocaţiile copiilor. Noroc cu grădina şi cu animalele din curte... Mama copiilor e plecată, nu se ştie unde, iar tatăl acestora munceşte sezonier, şi mai vine din când în când acasă.

Aproape 100 de ani fără curent electric

La câţiva kilometri distanţă, stă familia Ispravă. Bătrânii, în vârstă de 97 de ani (doamna n.r.) şi 94 ani, sunt îngrijiţi de nepoata lor, Sabina Şut, în vârstă de 62 de ani. Iar până vara aceasta, şi-au luminat odăile cu lampa cu gaz, atârnată de tavan.

La ei nici ambulanţa nu poate ajunge, pentru că drumul e greu. Şi de medic poate ar fi nevoie, pentru că bătrânul nu se mai poate mişca decât foarte greu şi stă mai mult în pat. De şase ani, de când bărbatul casei are probleme cu picioarele, nepoata Sabina nu şi-a mai permis să se îmbolnăvească. Cine, altfel, să îi mai îngrijească pe bătrâni dacă ea se duce la spital?

În sat se ducea până acum să îşi încarce telefonul, unul vechi, cu butoane.

"Pe drumul ăsta doar cu maşină de teren sau cu căruţa merge. Ambulanţa... doar cu elicopterul, că nu are cum altfel. Eu pe alt drum mă duc în sat, pe acolo merge numai cu piciorul. Şi iarna, şi vara...", ne-a povestit Sabina Şut.

Acum, însă, cele două familii menţionate au curent electric, graţie proiectului "Energie pentru viaţă", derulat de Asociaţia Energia Inteligentă. Dar nu doar ei, ci şi alte trei familii din zona Prundul Bârgăului.

"Vai, bine e cu curent, bine e, că nu stăm pe întuneric. Atâția ani am dus-o vai de capul nostru cu petrol de-ăla rău. Când e iarnă, cât de lungi sunt nopțile, să stai să n-ai”, a declarat dna Ispravă.

De altfel, şi nepoata sa, Sabina Şut, recunoaşte că acum e mai bine. Înainte, când nu avea curent electric, treaba în curte se termina odată cu lumina, iar iarna asta însemna chiar şi ora 15:00.

"Iarna e noaptea mare, ce să facem... Făceam totul devreme, le rezolvam până se întuneca", a spus femeia.

Unde mai pui că bătrânii nu au nici pensie, ci doar un ajutor social în valoare de 305 lei. "Aici nu a fost colectivizare, aşa că au muncit pământul toată viaţa. Nu au pensie", ne-a mai spus nepoata lor.

Cazurile lor, deşi emoţionante, sunt departe de a fi ultimele. Conform datelor din 2018, peste 52.000 de gospodării nu aveau curent electric, multe dintre acestea aflându-se în zone izolate.

"Este de datoria noastră, a tuturor, să ne implicăm"

"Asociația Energia Inteligentă a finalizat cea de-a șasea etapă a proiectului „Energie pentru Viață” prin care au fost montate panouri fotovoltaice în cinci gospodării izolate din comuna Prundul Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, zona Munților Bârgăului. Casele beneficiare ale proiectului nu au fost racordate niciodată la rețeaua de electricitate, iar locuitorii lor sunt persoane în vârstă și copii – o bunică ce își crește cu bucurie cei doi nepoți părăsiți de mamă, oameni bătrâni cu căsuțe curate și grădini îngrijite, cel mai în vârstă fiind o femeie de 97 de ani. De acum, pentru ei diferența dintre întuneric și lumină, atunci când se înnoptează afară, va fi făcută de simpla apăsare a unui întrerupător.

Lansat în vara anului 2021 cu ocazia împlinirii a cinci ani de activitate a Asociației Energia Inteligentă, proiectul „Energie pentru Viață” a fost primit cu mult entuziasm și a beneficiat de sprijin financiar care a făcut posibilă derularea lui în șase etape: localitatea Întregalde, Județ Alba, (iunie 2021), sat Puntea Lupului, Județ Harghita (octombrie 2021), comunele Năruja și Vintileasca, Județ Vrancea (septembrie 2022), satul Valea Rotundă, comuna Dealu, Județ Harghita (decembrie 2022), comunele Leșu (iunie 2023) și Prundul Bârgăului (iulie 2023), ultimele două aflate în județul Bistrița Năsăud", transmite AEI.

”Deși pentru marea noastră majoritate este considerată „normalitate”, în continuare foarte multe persoane nu au încă acces la energie electrică. Consider că este de datoria noastră, a tuturor, să ne implicăm în proiecte cu impact asupra societății, care pot face o diferență, fie că vorbim de autorități ale statului, de mediul privat sau de ONG-uri, pentru că doar împreuna putem aduce o schimbare în bine în viața semenilor noștri. O societate poate evolua doar arătând grijă față de oameni și mediu. Prin proiectul „Energie pentru viață” am creat mediu optim pentru dezvoltarea resursei umane, concomitent cu protejarea naturii – am aprins lumina în casele oamenilor, folosind energie din surse regenerabile. Le mulțumim pentru implicare tuturor celor care ne susțin și sperăm să nu ne oprim aici, ci să continuăm acest proiect și în anii următori”, a declarat Dumitru Chisăliță, Președinte al Asociației Energia Inteligentă.

