Emmy 2025. De la "The White Lotus" la "The Penguin" - competiție strânsă pentru trofee

Emmy 2025: „Severance” conduce nominalizările, iar vedetele se pregătesc pentru covorul roșu la Hollywood.

Seth Rogen, Harrison Ford, Colin Farrell și Jean Smart se numără printre starurile așteptate duminică la gala Premiilor Emmy de la Hollywood, unde povestea absurdistă despre viața de birou „Severance”, produsă de Apple TV+, domină lista nominalizărilor, transmite Reuters.

„Severance”, favorita pentru cel mai important trofeu al serii – cel pentru cel mai bun serial dramatic – urmărește destinele unor angajați care acceptă o intervenție chirurgicală prin care își separă amintirile profesionale de cele personale. Actorii Adam Scott și Britt Lower au primit la rândul lor nominalizări pentru rolurile principale.

Ceremonia de pe covorul roșu începe la ora 20:00, ora coastei de est (luni, 00:00 GMT), la Los Angeles, și va fi transmisă în direct de CBS. Prezentatorul galei va fi comediantul Nate Bargatze.

În competiția pentru cel mai bun serial dramatic intră și „Andor”, din universul „Star Wars”, drama medicală „The Pitt” și misterul criminal „The White Lotus”.

Categoria comedie aduce în prim-plan două seriale care explorează tensiunile dintre artă și industrie la Hollywood. „The Studio”, tot de la Apple TV+, îl are pe Seth Rogen în rolul unui producător de film presat să îmbine calitatea artistică cu profitabilitatea. „Hacks”, câștigătorul de anul trecut, spune povestea unei comediante septuagenare (Jean Smart) aflate în conflict cu televiziunea care îi difuzează show-ul. Jean Smart este cotată drept favorită să câștige al patrulea Emmy pentru cea mai bună actriță de comedie.

La categoria mini-serii, „The Penguin”, cu Colin Farrell în rolul unui gangster din universul DC Comics, concurează cu succesul Netflix „Adolescence” și alte producții.

Actorul Noah Wyle speră la primul său Emmy după 1999, pentru rolul de medic de urgență în „The Pitt”. Deși a fost nominalizat de cinci ori pentru „ER”, nu a reușit să câștige niciodată. Și Harrison Ford este în cărți pentru prima sa statuetă, grație rolului de terapeut morocănos în „Shrinking”.

Printre nominalizările notabile se mai numără Cristin Milioti pentru „The Penguin”, Jeremy Allen White și Ayo Edebiri pentru „The Bear”, Kathy Bates pentru „Matlock” și Pedro Pascal alături de Bella Ramsey pentru „The Last of Us”.

În categoria talk-show, „The Late Show with Stephen Colbert” ar putea obține recunoaștere din partea votanților, deși CBS a anunțat în iulie anularea emisiunii.

Câștigătorii vor fi desemnați de cei aproximativ 26.000 de membri ai Academiei de Televiziune – actori, regizori, producători și alți profesioniști din industrie.

