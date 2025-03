Elon Musk pune reflectoarele pe Pavel Popescu: Poți să îți dai seama cine sunt băieții răi după cei care cer cenzura

Influencerul Mario Nawfal a distribuit ieri o știre în care Pavel Popescu, vicepreședinte al ANCOM, anunța că Guvernul României va suspenda aplicația TikTok până la finalizarea anchetei privind primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Pavel Popescu, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), a anunțat că Guvernul va suspenda TikTok până când instituțiile de stat vor finaliza investigațiile privind prima rundă a alegerilor prezidențiale.

În contextul protestelor de amploare izbucnite ca urmare a interdicției impuse de Statul Subteran asupra președintelui ales Călin Georgescu, mulți se întreabă dacă această măsură are legătură cu securitatea sau cu intenția de a subjuga opoziția. Încearcă guvernul să controleze fluxul de informații?“, s-a întrebat Mario Nawfal pe X.

Foto: Agerpres

Postarea însoțită de o fotografie a lui Pavel Popescu a fost redistribuită astăzi pe X de Elon Musk, apropiat al președintelui Donald Trump și șeful Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE).

„Poți să îți dai seama cine sunt băieții răi după cei care cer cenzura“, a scris Musk pe X.

Influencerii americani, parte din mass media de peste ocean și mai multe personalități apropiate de administrația lui Donald Trump au avut mai multe poziții de condamnare a măsurilor luate în România în ultimele luni, inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 8 decembrie 2024 și eliminarea lui Călin Georgescu din noile alegeri din 4 și 18 mai 2025.

Cele mai puternice mesaje au venit din parte vicepreședintelui american J.D. Vance, care a criticat anularea alegerilor prezidențiale din țara noastră atât la Conferința de Securitate de la München, cât și la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC).

