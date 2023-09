"Elemente de o gravitate fără precedent" în Sectorul 1. Copiii din Centrul Sf. Iosif ar avea acces la droguri, spune consilierul local Dan Podaru

"În după-amiaza zilei de miercuri, 27.09.2023, am primit, pe email, o sesizare din partea Asociației Vocea Copiilor Abandonați, din care am reținut două elemente de o gravitate fără precedent:



* În primul rând, documentul pe care îl puteți consulta atașat acestei postări specifică faptul că, “din declarațiile copiilor de la Centrul Sf. Iosif din Sectorul 1, rezultă că aceștia au acces la droguri și suspectăm implicare în activități cu caracter sexual. Aceste informații sunt extrem de îngrijorătoare și solicită atenție și intervenție imediată din partea autorităților competente.”



* Mai mult decât atât, reprezentanții Asociației, Președintele Bălan Virgil Gheorghe și Coordonatorul, Bălan Vișinel Costel, ne informează că au “semnalat în repetate rânduri faptul că micuții de la Centrul Sf. Iosif nu au acces la bicicletele pe care organizația noastră le-a achiziționat pentru fiecare copil în parte. De asemenea, am solicitat în mai multe rânduri doamnei Primar să dispună desființarea acestui centru, deoarece acesta constituie o amenințare la adresa integrității fiecărui copil aflat în spațiul respectiv. Din păcate, aceste solicitări nu au primit nicio rezolvare până în prezent.”



În concluzie, din poziția mea de Consilier Local al Sectorului 1 din partea PNL, îmi voi informa colegii din cadrul Consiliului referitor la întreaga situație și voi cere formarea unei comisii de analiză, formată exclusiv din Consilieri, a aspectelor mai sus aduse la cunoștință de Asociația Vocea Copiilor Abandonați.

Ca o concluzie a elementelor prezentate în cadrul documentului primit din partea Asociației, reiese faptul că Primarul Clotilde Armand NU reușește să gestioneze la nivelul Sectorului nici acest tip de activitate și serviciu social atât de important la nivelul comunității. Din nou se confirmă faptul că Clotilde Armand trebuie să demisioneze. Nu este capabilă să gestioneze acest sector, creând doar drame și conflicte.



Trebuie precizat că, înțelegând situația delicată și problemele sociale existente la nivelul Bucureștiului, dar și la nivelul Sectorului 1, Consilierii PNL au depus, pe data de 22.09.2023, un proiect destinat luptei împotriva consumului de droguri în școlile Sectorului 1, “Fără droguri în școlile din Sectorul 1”. Acest tip de proiect demonstrează gradul de implicare și nivelul de înțelegere din partea Consilierilor PNL Sector 1 asupra problemelor cetățenilor Sectorului și asupra dramelor actuale cu care se confruntă societatea românească în ansamblul ei", a scris Dan Podaru pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News