Ed Sheeran a câştigat procesul în care era acuzat de plagierea melodiei ''Let's Get It On'' - Video

Hitul lui Ed Sheeran din 2014 ''Thinking Out Loud'' nu plagiază melodia clasică din 1973 a lui Marvin Gaye ''Let's Get It On'', a decis joi un tribunal american la finalul unui proces atent urmărit de presă, verdict despre care starul pop britanic a spus că va contribui la protejarea procesului creativ al compozitorilor atât din Statele Unite, cât şi la nivel global, transmite Reuters.

Juraţii unui tribunal federal din Manhattan au stabilit că moştenitorii lui Ed Townsend, unul dintre compozitorii melodiei Let's Get It On, nu au adus dovezi potrivit cărora Sheeran, casa lui de discuri Warner Music Group şi editorul său muzical Sony Music Publishing ar fi prejudiciat drepturile acestora de proprietate intelectuală privind melodia lui Gaye. Sheeran şi-a îmbrăţişat avocaţii în momentul citirii verdictului.

E devastator să fii acuzat că ai furat cântecul altcuiva când munceşti atât de mult ca să-ţi câştigi traiul, a spus Sheeran în faţa tribunalului după citirea verdictului.

Vreau să mulţumesc juriului pentru luarea unei decizii care va ajuta la protejarea procesului creativ al compozitorilor din Statele Unite şi din lume, a adăugat Sheeran. Verdictul a fost dat după şase zile de audieri şi aproape trei ore de deliberări.

Moştenitorii lui Townsend l-au acţionat în judecată pe Sheeran în 2017 pentru încălcarea drepturilor de autor, susţinând că Thinking Out Loud a copiat esenţa piesei lui Gaye, inclusiv melodia, armonia şi ritmul. Avocaţii lui Sheeran au spus că eventualele similarităţi între cele două melodii presupun elemente constitutive muzicale, care nu pot fi protejate de drepturi de autor. Reclamanţii au solicitat o parte din profiturile încasate de Thinking Out Loud.

Moştenitorii au afirmat în nişte documente juridice că au primit, din partea lui Townsend, 22% din drepturile cuvenite compozitorului melodiei lui Gaye. Eu sunt un simplu tip cu o chitară căruia îi place să compună muzică şi să bucure oamenii. Nu sunt şi nici nu voi permite nimănui să mă trateze ca pe o puşculiţă din care cad bani, a spus Sheeran după verdict.

În mărturia depusă în timpul procesului, Sheeran a negat acuzaţiile de încălcare a drepturilor de autor şi a spus către juriu: Mi se pare insultător ca, după ce mi-am dedicat toată viaţa să fiu cântăreţ şi compozitor, să vină cineva care să-mi subestimeze eforturile. Pe când se afla în boxa martorilor, Sheeran a interpretat acordurile melodiei Thinking Out Loud şi a cântat primul vers: When your legs don't work like they used to.

Sheeran a povestit că prietena şi colaboratoarea sa Amy Wadge a început iniţial să compună primele acorduri ale melodiei în timpul unei vizite la locuinţa artistului din Anglia şi că apoi au colaborat la versuri. Gaye, care a murit în 1984, a compus în colaborare cu Townsend, decedat în 2003, melodia Let's Get It On, care a ajuns în fruntea clasamentelor Billboard.

Thinking Out Loud a ajuns pe poziţia a doua în Billboard Hot 100 în 2015. Sheeran a câştigat un proces separat în Londra anul trecut privind drepturile de autor ale hitului său Shape of You. Moştenitorii lui Gaye au câştigat un verdict important în 2015, când un juriu din Los Angeles a decis că melodia Blurred Lines, compusă de Robin Thicke şi Pharrell Williams, a plagiat piesa Got to Give It Up a lui Gaye, scrie Agerpres.

