Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt

FC Pafos, Kairat Almatî şi Bodo/Glimt s-au calificat, marţi seara, în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după meciurile din manşa secundă a play-off-ului.

FC Pafos, campioana Ciprului, cu mijlocaşul român Vlad Dragomir integralist, a obţinut în premieră biletul pentru Champions League.



După ce Pafos s-a impus cu 2-1 la Belgrad, Steaua Roşie a deschis scorul în Insula Afroditei prin Mirko Ivanic (60). Gazdele au egalat spectaculos prin brazilianul Jaja (89), care a reluat din voleu, cu boltă, mingea centrată de Pepe dintr-o lovitură liberă obţinută de Dragomir.

Kairat s-a calificat în premieră în Champions League





Kairat Almatîi a învins-o pe Celtic Glasgow cu 3-2 la loviturile de departajare, în Kazahstan, după 210 minute fără gol (90 în prima manşă şi 120 în a doua).



Aleksandr Martinovici, Ofri Arad şi Egor Sorokin au transformat pentru kazahi, iar Valeri Gromîko a trimis în bară, la loviturile de departajare. Portarul Temirlan Anarbekov a fost artizanul calificării, apărând trei penalty-uri, executate de Adam Idah, Luke McCowan şi Daizen Maeda. Pentru campioana Scoţiei au transformat doar Arne Engels şi Callum McGregor.



Kairat s-a calificat în premieră în Champions League, fiind a doua echipă kazahă care reuşeşte această performanţă, după FC Astana (sezonul 2015-2016).



Bodo/Glimt a pierdut în Austria, 1-2 cu Sturm Graz, dar câştigase în tur cu 5-0. Scandinavii au deschis scorul prin Mathias Joergensen (15), dar Sturm a întors rezultatul prin reuşitele lui Seedy Jatta (30) şi Tim Oermann (73).

Rezultatele din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor:

Marţi



(+) Kairat Almatî (Kazahstan) - Celtic Glasgow (Scoţia) (în prima manşă 0-0) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare

(+) FC Pafos (Cipru) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) (în prima manşă 2-1) 1-1

Sturm Graz (Austria) - (+) Bodo/Glimt (Norvegia) (în prima manşă 0-5) 2-1

Miercuri



FC Bruges (Belgia) - Glasgow Rangers (Scoţia) (în prima manşă 3-1)

Qarabag FK (Azerbaidjan) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) (în prima manşă 3-1)

FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveţia) (în prima manşă 1-1)

Benfica Lisabona (Portugalia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) (în prima manşă 0-0)



Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza principală a competiţiei. Învinsele vor evolua în faza principală a Europa League, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News