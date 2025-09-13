Data publicării:

EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare

Autor: Dana Mihai | Categorie: Stiri

Standul României (Study in Romania), organizat de către Consiliul Național al Rectorilor (CNR), a fost unul dintre cele mai vizibile, atractive și animate dintre cele 106 standuri naționale ale tot atâtor țări participante la cea de-a 35-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale EAIE, desfășurată anul acesta la Göteborg, Suedia, în perioada 9–12 septembrie.

Aflată la cea de-a 7-a participare națională organizată de CNR, pentru România, noutatea acestei ediții a constat în prezența universităților din România și Republica Moldova, împreună, în cadrul aceluiași stand. Astfel, au participat 37 de înstituții de învățământ superior din România, alături de 4 universități din Republica Moldova. De asemenea, la eveniment au fost prezente și 35 de alianțe universitare europene, cu o participare importantă a universităților românești. În total, evenimentul a reunit mai mult de 7000 de participanți din întreaga lume.

2. -imagine fara descriere- (whatsapp-image-2025-09-13-at-21-11-28-2_12403800.jpg)

Pe parcursul evenimentului, reprezentanții României au susținut numeroase prezentări sau au moderat unele sesiuni, contribuind astfel la reușita globală a evenimentului. Spre exemplu, doamna Ligia Deca, fost ministru al educației și laureată a Premiului EAIE pentru leadership în anul 2023, a co-facilitat prima ediție a EAIE-IAU Leadership Dialogue, organizată pe tema coordonării procesului de internaționalizare academică în contexte turbulente.

3. -imagine fara descriere- (whatsapp-image-2025-09-13-at-21-11-27-2_61603600.jpg)

Desfășurată anul acesta sub tema ,,GO-Create”, Conferința EAIE (European Association for International Education) și-a propus să creeze contextul reflecției asupra practicilor în domeniul colaborării, cooperării și co-creerii pentru a dezvolta o viziune comună pentru viitorul internaționalizării învățământului universitar. Conferința este astfel cel mai important eveniment organizat în Europa în domeniul internaționalizării învățământului superior, și se constituie într-un pol de expertiză, resurse și conexiuni.

4. -imagine fara descriere- (whatsapp-image-2025-09-13-at-21-11-28-1_42389400.jpg)

Participarea universităților românești la EAIE 2025 a demonstrat, încă o dată, angajamentul comun pentru internaționalizare, cooperare academică și dezvoltarea parteneriatelor educaționale și de cercetare la nivel global.

Apreciem susținerea acestei prezențe remarcabile a României de către Ministerul Educației și Cercetării, precum și participarea unor instituții cheie pentru învățământul superior românesc: UEFISCDI, Agenția Erasmus și ARACIS.

5. -imagine fara descriere- (whatsapp-image-2025-09-13-at-21-11-28_25607800.jpg)

Mulțumim pentru participare și reușită tuturor celor 37 universități românești și celor 4 universități din Republica Moldova, și, în mod special mulțumim studenților UNATC, care au adus un plus de atractivitate prezenței României !

Consiliul Național al Rectorilor susține promovarea excelenței învățământului superior românesc și construcția de parteneriate academice internaționale în domeniul educației și cercetării științifice.

6. -imagine fara descriere- (whatsapp-image-2025-09-13-at-21-11-27-1_21135400.jpg)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
13 sep 2025, 20:47
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc. Update: Mesajul ministrului Apărării şi o nouă avertizare RO-Alert
13 sep 2025, 19:36
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă
13 sep 2025, 19:28
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
13 sep 2025, 18:19
Explozie la o cafenea din Madrid. Update: Sunt 21 de persoane rănite
13 sep 2025, 17:56
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp
13 sep 2025, 17:27
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Școala Românească Herning și Ikast-Brande: locul unde copiii din Danemarca își descoperă rădăcinile
13 sep 2025, 17:13
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi
13 sep 2025, 17:31
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
13 sep 2025, 16:12
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
13 sep 2025, 15:32
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
13 sep 2025, 15:30
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți / Update
13 sep 2025, 13:35
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
13 sep 2025, 12:58
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
13 sep 2025, 11:00
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
13 sep 2025, 10:45
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
13 sep 2025, 10:41
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
13 sep 2025, 09:59
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
13 sep 2025, 09:17
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
13 sep 2025, 09:18
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
13 sep 2025, 09:05
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
13 sep 2025, 08:23
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
13 sep 2025, 06:10
SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia
12 sep 2025, 23:52
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
12 sep 2025, 23:52
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
12 sep 2025, 22:40
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
12 sep 2025, 23:07
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
13 sep 2025, 01:54
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
12 sep 2025, 21:59
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
12 sep 2025, 21:42
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
12 sep 2025, 21:59
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
12 sep 2025, 21:03
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
12 sep 2025, 20:28
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
12 sep 2025, 20:12
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
12 sep 2025, 20:13
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
12 sep 2025, 19:40
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
12 sep 2025, 20:41
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula
12 sep 2025, 19:29
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
12 sep 2025, 18:20
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
12 sep 2025, 18:53
Cele mai noi știri
acum 14 minute
EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare
acum 45 de minute
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
acum 1 ora 56 minute
Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc. Update: Mesajul ministrului Apărării şi o nouă avertizare RO-Alert
acum 2 ore 5 minute
Ploieşti: Adolescentă care voia să se sinucidă, salvată în ultima clipă
acum 3 ore 13 minute
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
acum 3 ore 36 minute
Explozie la o cafenea din Madrid. Update: Sunt 21 de persoane rănite
acum 4 ore 1 minute
Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi
acum 4 ore 6 minute
Bărbat atacat de urs în timp ce lucra pe câmp
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel