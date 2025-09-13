EAIE 2025, Goteborg. Universitățile românești consolidează poziția României pe harta globală a educației universitare

Standul României (Study in Romania), organizat de către Consiliul Național al Rectorilor (CNR), a fost unul dintre cele mai vizibile, atractive și animate dintre cele 106 standuri naționale ale tot atâtor țări participante la cea de-a 35-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale EAIE, desfășurată anul acesta la Göteborg, Suedia, în perioada 9–12 septembrie.

Aflată la cea de-a 7-a participare națională organizată de CNR, pentru România, noutatea acestei ediții a constat în prezența universităților din România și Republica Moldova, împreună, în cadrul aceluiași stand. Astfel, au participat 37 de înstituții de învățământ superior din România, alături de 4 universități din Republica Moldova. De asemenea, la eveniment au fost prezente și 35 de alianțe universitare europene, cu o participare importantă a universităților românești. În total, evenimentul a reunit mai mult de 7000 de participanți din întreaga lume.

Pe parcursul evenimentului, reprezentanții României au susținut numeroase prezentări sau au moderat unele sesiuni, contribuind astfel la reușita globală a evenimentului. Spre exemplu, doamna Ligia Deca, fost ministru al educației și laureată a Premiului EAIE pentru leadership în anul 2023, a co-facilitat prima ediție a EAIE-IAU Leadership Dialogue, organizată pe tema coordonării procesului de internaționalizare academică în contexte turbulente.

Desfășurată anul acesta sub tema ,,GO-Create”, Conferința EAIE (European Association for International Education) și-a propus să creeze contextul reflecției asupra practicilor în domeniul colaborării, cooperării și co-creerii pentru a dezvolta o viziune comună pentru viitorul internaționalizării învățământului universitar. Conferința este astfel cel mai important eveniment organizat în Europa în domeniul internaționalizării învățământului superior, și se constituie într-un pol de expertiză, resurse și conexiuni.

Participarea universităților românești la EAIE 2025 a demonstrat, încă o dată, angajamentul comun pentru internaționalizare, cooperare academică și dezvoltarea parteneriatelor educaționale și de cercetare la nivel global.

Apreciem susținerea acestei prezențe remarcabile a României de către Ministerul Educației și Cercetării, precum și participarea unor instituții cheie pentru învățământul superior românesc: UEFISCDI, Agenția Erasmus și ARACIS.

Mulțumim pentru participare și reușită tuturor celor 37 universități românești și celor 4 universități din Republica Moldova, și, în mod special mulțumim studenților UNATC, care au adus un plus de atractivitate prezenței României !

Consiliul Național al Rectorilor susține promovarea excelenței învățământului superior românesc și construcția de parteneriate academice internaționale în domeniul educației și cercetării științifice.

