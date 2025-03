După luni de incertitudine, astronauții NASA s-au întors pe Terra. Primele cuvinte rostite

După un zbor de 17 ore, capsula construită de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk a amerizat în apele din largul coastelor Floridei, după o coborâre lentă ce a fost frânată de patru mari parașute.

Americanca Sunita Williams și compatriotul ei Butch Wilmore au fost însoțiți în călătoria lor de întoarcere pe Pământ de un alt astronaut american, Nick Hague, precum și de un cosmonaut rus, Aleksandr Gorbunov.

Toți patru au fost întâmpinați de un grup de delfini care au înconjurat capsula spațială ce plutea în apele Oceanului Atlantic. "Ce aventură!", a exclamat Nick Hague, care s-a aflat la comanda capsulei spațiale, descriind totodată "zâmbetele largi de bucurie" ale însoțitorilor săi.

Capsula Crew Dragon a fost apoi extrasă din apă și pasagerii ei au fost extrași din aceasta și plasați cu grijă pe tărgi, de pe care au salutat camerele de filmat.

După o primă examinare medicală, cei patru astronauți au fost transportați în cursul serii în orașul Houston din statul Texas, pentru a se reîntâlni cu familiile lor și unde vor urma un program de readaptare la gravitația terestră.

Lansați în luna iunie 2024 în spațiu pentru o misiune inițială de opt zile, Butch Wilmore și Sunita Williams, doi astronauți experimentați ai NASA, au fost nevoiți să își prelungească sejurul la bordul avanpostului orbital din cauza unor defecțiuni detectate la nivelul capsulei Starliner, fabricată de grupul Boeing și care îi adusese pe ISS.

Problemele tehnice ale capsulei Starliner au determinat NASA să o trimită înapoi fără echipaj pe Terra și să încredințeze misiunea de întoarcere a celor doi astronauți ghinioniști companiei SpaceX a lui Elon Musk. Decizia agenției spațiale americane a reprezentat un afront pentru Boeing.

Situația lor din spațiu le-a adus simpatia publicului, precum și, recent, o atenție politică sporită, după ce președintele american Donald Trump l-a acuzat pe predecesorul său, Joe Biden, că i-a "abandonat" în mod intenționat pe cei doi astronauți ghinioniști și și-a luat publicul angajamentul de "a îi salva".

"Promisiune respectată", au scris marți reprezentanții Casei Albe pe rețeaua de socializare X, salutând rolul cheie jucat de Elon Musk în această misiune.

