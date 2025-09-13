După lovitura Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, SUA caută să stingă tensiunile din Orientul Mijlociu

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a plecat sâmbătă spre Israel, într-o misiune dificilă pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații săi din Orientul Mijlociu, generate de lovitura israeliană asupra liderilor Hamas din Qatar, transmite Reuters.

Înainte de plecare, Rubio a declarat presei că nici el, nici președintele Donald Trump nu sunt mulțumiți de atacul aerian asupra capitalei Qatarului. El a subliniat însă că relația SUA–Israel nu va fi afectată, dar că va discuta cu oficialii israelieni despre impactul acțiunii asupra obiectivelor Washingtonului: eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas, eliminarea militanților și încheierea războiului din Gaza.

„Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Vom avea întâlniri și vom discuta despre ce urmează”, a spus Rubio. El a adăugat că există în continuare 48 de ostatici ce trebuie eliberați imediat și că, după conflict, va urma „munca grea” de reconstrucție a Gazei – un proces pentru care încă nu s-a stabilit cine îl va conduce și cine îl va finanța.

Vizita lui Rubio vine după ce Israelul a încercat marți să elimine conducerea politică a Hamas cu o lovitură aeriană asupra Doha, acțiune descrisă de oficiali americani drept o escaladare unilaterală, contrară intereselor comune. Atacul asupra unui aliat apropiat al SUA a generat condamnări ferme din partea statelor arabe și a blocat negocierile pentru încetarea focului și eliberarea ostaticilor, mediate de Qatar.

Vineri, Rubio s-a întâlnit la Washington cu premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, iar ulterior președintele Trump a avut o cină oficială cu acesta la New York, semn al echilibrului delicat pe care Washingtonul încearcă să îl mențină.

Conflictul din Gaza, care durează de aproape doi ani, a provocat peste 64.000 de morți în enclava palestiniană, potrivit autorităților locale. Criza umanitară s-a adâncit, declanșând acuzații de genocid împotriva Israelului, inclusiv din partea celei mai mari asociații internaționale de experți în genocid.

Între timp, premierul Benjamin Netanyahu a semnat un acord pentru accelerarea unui plan de extindere a coloniilor, ce ar traversa terenuri revendicate de palestinieni pentru viitorul lor stat. Decizia a atras avertismente dure din partea Emiratelor Arabe Unite, care au spus că aceasta ar încălca „linia roșie” și ar submina Acordurile Abraham mediate de SUA în 2020.a

La finalul vizitei în Israel, Rubio urmează să i se alăture lui Donald Trump la Londra, înaintea reuniunilor de nivel înalt ale ONU de la New York, unde mai multe state europene, printre care Franța și Marea Britanie, sunt așteptate să recunoască oficial statul palestinian – o mișcare respinsă categoric de SUA și Israel.

