Dumitru Dragomir știe câți bani are Gigi Becali

Dumitru Dragomir spune că finanțatorul celor de la FCSB are o avere impresionantă.

„Gigi Becali, ăsta, este un tip foarte deștept, a reușit pe toate planurile. Rețineți ce vă spun, știu ce vorbesc! Chiar zilele trecute, am fost la el la palat și am văzut cu ochii mei cum ajută lumea. Eu am văzut, cu ochii mei, cum i-a dat unui preot 2.000 euro. Gigi este un om bun”, a spus Dumitru Dragomir.

Acesta este convins că Becali nu vrea să vândă pe orice preț jucătorii de la FCSB din moment ce are o avere impresionantă. „Gigi Becali are bani mulți, dom'ne. Păi... are un miliard. Un miliard de euro, rețineți ce vă spun. Nu vorbesc prostii”, a mai spus Dumitru Dragomir la ProX, potrivit digisport.ro.