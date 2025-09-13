DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei

Ziua Pompierilor din România, 13 septembrie. Mesajul transmis de DSU și ce înseamnă cu adevărat această zi pentru România.

Ziua Pompierilor din România se sărbătorește anual pe 13 septembrie, în memoria eroilor pompieri care au luptat cu vitejie în Bătălia din Dealul Spirii din 1848. Este o zi dedicată recunoașterii curajului, sacrificiului și devotamentului pompierilor care își riscă viața pentru a salva oameni și bunuri.

"La mulți ani, dragi pompieri! Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România. Este o zi dedicată recunoștinței, pentru curajul și sacrificiul de care dau dovadă în fiecare zi, în slujba comunității. Misiunea de a salva vieți și bunuri este o constantă, indiferent de costumul pe care îl poartă un pompier.

Activitatea lor este una dintre cele mai complexe, iar misiunile sunt mereu diferite. Fie că vorbim despre stingerea incendiilor, despre descarcerare, despre salvarea din medii periculoase, despre prevenire, ori despre intervenții în cazul inundațiilor, cutremurelor sau calamităților, pompierii sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei.

De la scafandri, alpiniști, specialiști CBRN sau paramedici SMURD, până la cei care manevrează autospeciala cu roboți sau intervin din ambarcațiuni, fiecare are rolul său esențial în gestionarea situațiilor de urgență.

Indiferent că acționează pe teritoriul țării sau în misiuni internaționale, ei reprezintă o forță de încredere.

Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți! Pentru profesionalismul, dedicarea și spiritul de echipă de care dați dovadă în fiecare intervenție.

Vă dorim misiuni ușoare, multă sănătate, și să aveți parte de același curaj și devotament", scrie DSU într-un mesaj pe Facebook.

