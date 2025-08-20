Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO

Polonia acuză Rusia că provoacă statele NATO, după ce o dronă rusească s-a prăbușit, noaptea trecută, în estul țării.

O dronă neidentificată s-a prăbușit și a explodat peste noapte într-un câmp de porumb din estul Poloniei, în satul Osiny, aflat la aproximativ 100 km de granița cu Ucraina și la doar 40 km de Varșovia.

Autoritățile poloneze au confirmat că resturile au fost răspândite pe câțiva zeci de metri și au constat fragmente arse de metal și plastic.

Ministerul polonez de Externe a anunțat, în cursul zilei de miercuri, 20 august, că obiectul căzut este versiunea rusă a dronei Shahed, un tip de dronă sinucigaș proiectată în Iran, pe care Rusia o folosește frecvent în atacurile sale asupra Ucrainei, potrivit Reuters.

Polonia acuză Rusia că provoacă țările NATO

Polonia se află în alertă maximă după incident, iar ministrul Apărării a declarat că „Rusia provoacă din nou țările NATO”. Deși Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze a precizat că radarele nu au înregistrat încălcări ale spațiului aerian, nici din partea Ucrainei, nici a Belarusului, analiza resturilor sugerează că este vorba despre o dronă Shahed-131 sau Shahed-136.

Acest incident readuce în prim-plan temerile privind extinderea conflictului din Ucraina și riscul ca obiectele zburătoare rusești să atingă teritorii ale țărilor vecine. Mai ales că, în urmă cu aproximativ un an, Polonia raporta încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia. Mai multe drone sau vehicule aeriene utilizate de ruși pentru atacarea Ucrainei au intrat pe teritoriul polonez, pe 26 august 2024. Atunci, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a condamnat incidentul.

Atacuri cu drone la granița cu România

Tot în cursul nopții de marți, 19 august spre miercuri, 20 august, rușii au atacat localități ucrainene aflate la granița cu România. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația despre posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Rusia a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa, provocând incendii și avariind infrastructura portuară.

Și incidentele nu sunt evenimente izolate. Au existat multiple cazuri în care resturi de drone de la cele două țări aflate în conflict s-au găsit pe teritoriul României, în special în zona județului Tulcea, dar și în municipiul sau apropierea orașului Galați.

În martie 2025, fragmente de dronă au fost descoperite lângă punctul de trecere a frontierei Giurgiulești, în județul Galați. Ministerul Apărării Naționale (MApN), Serviciul Român de Informații (SRI) și Ministerul Afacerilor Interne au confirmat că acestea proveneau de la o dronă rusească de tip Geran-1 sau Geran-2, echipată cu încărcătură explozivă, care a fost detonată controlat la fața locului pentru a elimina orice pericol.

În septembrie 2024, autoritățile din țara noastră au găsit fragmente de dronă rusească în apropierea localității Plauru, județul Tulcea.

Atacurile recente ale Rusiei au avut loc la mai puțin de o săptămână după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska și la doar două zile după ce Volodimir Zelenski, împreună cu mai mulți lideri europeni, a vizitat Casa Albă pentru discuții.

