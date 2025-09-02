Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m

O femeie din Brazilia care măsoară 1,90 m a vorbit deschis despre impactul pe care criticile și prejudecățile legate de diferența de înălțime dintre ea și soțul său, de 1,62 m, l-au avut asupra vieții de familie.

Elisane da Cruz Silva, o creatoare de conținut din Brazilia, s-a născut într-o familie de statură medie, mama sa are 1,62 m, iar tatăl 1,70 m. Înălțimea sa neobișnuită este rezultatul gigantismului, cauzat de o tumoare la glanda pituitară, afecțiune care duce la o producție excesivă de hormoni de creștere.

În ciuda dificultăților, Elisane și-a găsit fericirea. După doi ani de relație cu Francinaldo Da Silva Carvalho, cei doi s-au căsătorit în Salinópolis. „M-am îndrăgostit. Și ea la fel! Ea este o persoană frumoasă. Este înaltă, dar atât de drăguță, cu o față frumoasă”, a spus Francinaldo în urmă cu câțiva ani, conform Ladbible.



Bucuria maternității după un moment greu

Cuplul a trecut printr-o dramă, după ce Elisane a suferit un avort spontan. Ulterior, cei doi au reușit să aducă pe lume primul lor copil.

„Sunt mulți oameni care rămân împreună din cauza copiilor. Noi suntem împreună pentru că ne iubim unul pe celălalt. Ne place familia pe care o construim”, a declarat Elisane.

Cu toate astea, fericirea celor doi a fost însă umbrită de reacțiile negative din partea publicului și chiar a unor membri ai familiei.

„Când ieșim în public, putem vedea oameni care se holbează la noi. Chiar dacă nu spun nimic, îți poți da seama că ne judecă. Prejudecățile unor oameni obișnuiau să fie prea mari. Am suferit mult și am avut depresie. Așa că dacă spun ceva acum, nu le mai dau atenție. Îi ignor pur și simplu”, a explicat femeia.



Mesajele celor care îi sprijină

Povestea lor a stârnit numeroase reacții în mediul online. O tânără de 1,86 a mărturisit: „Eu sunt fată și am 1,86, iar prietenul meu are 1,70. Uneori suntem priviți ciudat, dar nu ne pasă, ne iubim”.

Un alt comentariu a venit din partea unei femei căsătorite de 12 ani: „Eu am 1,80 m, iar soțul meu are 1,75 m. Nu am putea fi mai fericiți și avem două fiice frumoase!”

„Wow, ea este o femeie superbă. Oamenii pot fi atât de nepoliticoși și ignoranți. Cei doi sunt fericiți împreună și se vede că se iubesc cu adevărat. Asta e tot ce contează”, a scris un internaut.

Altcineva a completat: „Nu am înțeles niciodată de ce oamenii cred că înălțimea joacă un rol într-o relație. Cred că diferența de înălțime ar face amintiri frumoase, le face relația unică.”.

