Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală

Două femei au fost rănite după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală.

Două femei au primit îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, transmite Agerpres.



"La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţişti. (...) Cele două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).



A fost avariat şi un autoturism parcat în zonă.



Secţia 8 Poliţie continuă verificările în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

