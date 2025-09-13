Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spaţiul aerian românesc

Două aeronave de lupta F 16 din Baza 86 Aeriana Feteşti au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.



La ora 18:12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.



Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, potrivit sursei citate.



În momentul emiterii comunicatului situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi aeronavele aflate în aer, menţionează MApN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News